Pool Salvezza: le azzurrine chiudono la stagione con un doppio turno

Ultima settimana di Campionato di Serie A2 per il Club Italia che sarà impegnato nelle due sfide conclusive della Pool Salvezza.

Domani pomeriggio alle ore 16 le azzurrine saranno in campo per il recupero della 9ª giornata (3ª di ritorno) e ospiteranno al Centro Federale Pavesi di Milano la Seap-Sigel Marsala. Domenica invece, nel 12° e ultimo turno della Pool Salvezza, Giuliani e compagne saranno impegnate in trasferta e alle 17.00 sfideranno 3m Pallavolo Perugia.

Un ultimo intenso scampolo di stagione che offrirà al Club Italia la possibilità di riscattare le sconfitte subite con Messina e Sant’Elia.

“Ultimamente è stato un periodo pieno per tutte e per noi, in particolare, tra gli impegni della scuola e la pallavolo è stato davvero pesante – afferma la schiacciatrice e capitana del Club Italia Dominika Giuliani -. Le ultime due partite non sono andate esattamente come speravamo perché abbiamo pagato la stanchezza che si è accumulata in queste ultime settimane. All’inizio di questa seconda fase ci siamo poste un obiettivo e, se riusciamo a vincere queste due ultime gare del Campioanto, possiamo ancora raggiungere il numero di vittorie che ci eravamo prefissate come obiettivo in questa Pool Salvezza. Ed è questo che ci deve motivare per concludere al meglio la nostra stagione. Quelle con Marsala e Perugia sono due partite alla nostra portata: domani al Centro Pavesi avremo l’occasione di poter riscattare la sconfitta subita in Sicilia, mentre domenica a Perugia cercheremo di confermare il successo dell’andata”.

Tracciando un bilancio di questa stagione Giuliani conclude: “Non è stato esattamente l’anno che ci aspettavamo, ma nonostante tutte le difficoltà che si sono presentate e che abbiamo dovuto affrontare siamo riuscite a uscirne tutte insieme con il supporto dello staff ed è stata una stagione davvero utile e proficua per il nostro percorso di crescita”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Seap-Sigel Marsala, in programma domani (mercoledì 10 maggio) alle ore 16.00 al Centro Federale Pavesi di Milano, sarà arbitrata da Eustachio Papapietro e Barbara Manzoni. Domenica alle ore 17.00, il match tra le azzurrine e 3m Pallavolo Perugia sarà diretto da Eleonora Candeloro e Luca Pescatore.

DIRETTA – Anche le partite della Pool Salvezza del Campionato di A2 sono trasmesse in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica della Pool Salvezza: 1. D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); 2. Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); 3. Orocash Lecco 41 (14 – 18); 4. Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); 5. Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); 6. Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); 7. Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); 8. Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); 9. Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 23); 10. 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24); 11. Club Italia 19 (6 – 24).

* punti (vinte-perse)

LA GIORNATA – Le gare in programma per la 12ª giornata (6ª di ritorno) della Pool Salvezza:

Domenica 14 maggio ore 17.00

Seap-Sigel Marsala – Tecnoteam Albese Volley Como

3m Pallavolo Perugia – Club Italia

Anthea Vicenza Volley – D&a Esperia Cremona

Assitec Volleyball Sant’Elia – Chromavis Eco Db Offanengo

Desi Shipping Akademia Messina – Emilbronzo 2000 Montale

Riposa: Orocash Lecco