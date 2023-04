Pool Salvezza: Messina interrompe la striscia positiva delle azzurrine

L’anticipo dell’8ª giornata della Pool Salvezza del Campionato di A2 non sorride al Club Italia che cede 1-3 (28-30, 22-25, 25-23, 16-25) nel match con Desi Shipping Akademia Messina e interrompe la striscia positiva delle ultime giornate.

Oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano, le azzurrine sono state protagoniste di una prova altalenante nel corso della quale hanno alternato momenti di ottimo gioco e momenti di difficoltà che non hanno permesso loro di centrare il risultato.

Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice di Messina Madelyn Robinson (22 punti, 1 ace, 46% in attacco).

Quattro le azzurrine che hanno chiuso la partita in doppia cifra: le schiacciatrici Dominika Giuliani (16 punti, 1 ace, 1 muro) e Lisa Esposito (14 punti, 1 ace), la centrale Nausica Acciarri (12 punti, 2 ace, 3 muri) e l’opposto Virginia Adriano (10 punti, 1 muro).

Il Club Italia tornerà in campo domenica 30 aprile per la 9ª giornata (2ª di ritorno) della Pool Salvezza per affrontare in trasferta Assitec Volleyball Sant'Elia.

CRONACA – Per questo penultimo impegno casalingo della stagione il tecnico federale Michele Fanni schiera il sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Acciarri e Modesti e il libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete per Messina, coach Fabio Bonafede fa scendere in campo lo starting six con Muzi, Robinson, Mearini, Ebatombo, Martilotti, Martinelli e il libero Faraone.

Avvio di match decisamente intenso con le due formazioni che si fronteggiano a viso aperto (2-0, 3-5). Acciarri e Giuliani firmano il nuovo vantaggio del Club Italia (4-5, 8-6) e la panchina di Messina decide che è il momento di chiamare il primo time out di giornata. Lo stop al gioco sortisce l’effetto sperato: le siciliane recuperano (8-8) e passano in vantaggio con due ace di Martinelli (9-11). Le azzurrine sono brave a ricucire (12-12) e il set prosegue sostanzialmente punto a punto fino al 17-17 quando arriva il nuovo allungo targato Messina (18-21). Giuliani e compagne recuperano (21-22), ma sono le ospiti a conquistare il primo set point (21-24). Coach Fanni decide di sostituire Viscioni con Esposito. Con Adriano e la neoentrata a segno le azzurrine completano la rimonta portano al set ai vantaggi (24-24). E’ Messina a trovare lo spunto giusto e a chiudere a proprio favore il set al termine dell’accesissimo combattuto finale (28-30).

Al rientro in campo la panchina del Club Italia decide di lasciare in campo il sestetto che ha chiuso la frazione precedente con Esposito al posto di Viscioni. E’ il Club Italia a interrompere l’iniziale fase di studio tra le due formazioni e ad allungare il passo (6-4). Il time out chiamato dalla panchina di Messina non cambia l’inerzia del match: le azzurrine procedono con passo spedito e con un ottimo gioco di squadra, sfruttando un proficuo turno al servizio di Acciarri, si spingono sul +8 (13-5). Un attacco vincente di Ebatombo interrompe la corsa del Club Italia e segna la ripartenza di Messina che con pazienza lima il distacco (15-7, 15-11, 16-13) e, sfruttando il momento di difficoltà delle azzurrine, recupera lo svantaggio (16-16). I due time out ravvicinati chiamai da coach Fanni rimettono in marcia il Club Italia che si riporta sul +4 (20-16). Le siciliane si ricompattano, piazzano il break che vale la nuova parità (21-17, 21-21) e, sfruttando l’inerzia, piazzano il sorpasso decisivo (21-23) e conquistano anche il secondo set (22-25).

Sulla scia della frazione precedente è ancora Messina a dettare il ritmo al rientro in campo per l’avvio del terzo parziale (3-7). Giuliani, Acciarri e Modesti a segno e le azzurrine recuperano (7-7). Messina si disunisce e il Club Italia ne approfitta per portarsi sul +3 (11-8). Il time out chiamato da coach Bonafede rimette ordine tra le fila della formazione siciliana che recupera (13-13) e opera un nuovo sorpasso (13-16). Cambio in regia per il Club Italia: fuori Passaro dentro Batte. Con pazienza le azzurrine ritrovano buon rodine e con determinazione recuperano (15-17, 19-19) e passano in vantaggio (21-19). Nel finale, respinto l’ultimo assalto di Messina (21-21), Giuliani e compagne son o brave a mantenere alta la concentrazione e a conquistare il terzo set (25-23).

Per l’avvio della quarta frazione rimane in campo Batte al palleggio per il Club Italia. E’ nuovamente Messina a provare a dettare il ritmo e ad allungare a più riprese, ma è pronta la reazione delle azzurrine che riescono a ricucire e a rimanere in partita (1-3, 4-4, 4-6, 8-8). Decisiva però la ripartenza della formazione siciliana sul 12-12: le ragazze di coach Bonafede si spingono sul +4 (13-17) e la panchina del Club Italia decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out non ha l’effetto sperato: Messina rimane avanti (14-19), allunga (15-22) e conquista il 4° set (16-24) e l’intera posta in palio.

CLUB ITALIA - DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (28-30, 22-25, 25-23, 16-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 16, Modesti 8, Adriano 10, Viscioni 2, Acciarri 12, Passaro 1; Ribechi (L), Esposito 14, Amoruso 1, Batte 2, Gambini. Ne: Despaigne, Monaco, Bellia (L).

MESSINA: Muzi 2, Robinson 22, Mearini 13, Ebatombo 15, Martilotti 11, Martinelli 11; Faraone (L), Varaldo, Ciancio, Silotto 1. Ne: Brandi, Catania. All. Bonafede.

ARBITRI: Antonino Di Lorenzo e Marco Pernpruner.

DURATA SET: 34’, 28’, 28’, 23’

CLUB ITALIA: 8 a, 10 bs, 7 mv, 28 et

MESSINA: 6 a, 7 bs, 14 mv, 25 et