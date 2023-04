Pool Salvezza: nell’8ª giornata le azzurrine ospitano Messina

L’8ª giornata della Pool Salvezza del Campionato di A2 vedrà il Club Italia impegnato in una partita casalinga al Centro Federale Pavesi di Milano. Nell’anticipo della 2ª di ritorno, in programma domani pomeriggio alle ore 15.00, le azzurrine ospiteranno Desi Shipping Akademia Messina.

Un match importante per entrambe le formazioni che, trovata la giusta continuità, sono reduci da una serie di vittorie: tre quelle consecutive conquistate da Messina (con Offanengo, Montale e Lecco) e due quelle collezionate dal Club Italia (con Perugia e Vicenza).

“Siamo molto contente di questi successi – sottolinea la palleggiatrice del Club Italia Viola Passaro - perché prima dell’avvio della Pool Salvezza ci siamo date l’obiettivo di vincere il maggior numero di partite possibile e dopo, esserci smarrite con le due gare in Sicilia, siamo riuscite a trovare continuità. Abbiamo tanta voglia di giocare e vincere. Nell’ultima partita, in particolare, siamo riuscite anche a compensare gli errori delle compagne supportandoci, ci siamo aiutate a vicenda e siamo riuscite a reagire da squadra nei momenti di difficoltà. Sapere di esserci una per l’altra anche quando le cose non vengono perfettamente è davvero importante. Ora dovremo mantenere l’equilibrio che abbiamo trovato e proseguire con continuità nel rendimento anche in questi ultimi impegni della stagione”.

Guardando alla partita di domani, la regista delle azzurrine prosegue: “Messina è una squadra che punta sul piano della competizione, dell’agonismo e dell’esperienza.

Non sarà una partita facile: dovremo essere brave a non innervosirci e ad avere pazienza. Per noi, vista la sconfitta dell’andata, sarà un’occasione di riscatto che arriva anche in un momento in cui stiamo facendo bene”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Desi Shipping Akademia Messina, in programma domani (sabato 22 aprile) alle ore 15.00 al Centro Federale Pavesi di Milano, sarà arbitrata da Antonino Di Lorenzo e Marco Pernpruner.

DIRETTA – Anche le partite della Pool Salvezza del Campionato di A2 sono trasmesse in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica della Pool Salvezza: 1. Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 - 13); 2. D&a Esperia Cremona 36 (11 - 17); 3. Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 - 18); 4. Orocash Lecco 33 (11 - 17); 5. Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 - 17); 6. Anthea Vicenza Volley 29 (10 - 17); 7. Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 - 19); 8. Assitec Volleyball Sant'Elia 24 (6 - 21); 9. Seap-Sigel Marsala 21 (7 - 20); 10. Club Italia 19 (6 - 22); 11. 3m Pallavolo Perugia 12 (4 - 23).

* punti (vinte-perse)

LA GIORNATA – Le gare in programma per l’8ª giornata (2ª di ritorno) della Pool Salvezza:

Giovedì 20 aprile ore 17.00

Seap-Sigel Marsala-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-20, 25-20, 18-25, 25-18)

Sabato 22 aprile ore 15.00

Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina

Domenica 23 aprile ore 16.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 23 aprile ore 17.00

Orocash Lecco – Anthea Vicenza Volley

3m Pallavolo Perugia – Emilbronzo 2000 Montale

Riposa: D&A Esperia Cremona