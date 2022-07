Presentata la Stagione e Calendari 2022/23 di Serie A Credem Banca

A coronamento della tre giorni di Volley Mercato 2022, organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A maschile nella bellissima cornice del Zanhotel & Centergross di Bentivoglio (BO), ha avuto luogo l’evento “Presentazione Stagione e Calendari 2022/23” relativi al 78° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca, all’interno della quale sono stati resi noti i calendari della prossima stagione.

Introdotto con la sua consueta ironia dal comico Paolo Cevoli, che ha rotto il ghiaccio invitando sul palco il presentatore, il giornalista RAI Maurizio Colantoni, l’evento si è dipanato tra ospiti illustri, partendo dal padrone di casa, il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, seguito poi dal Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, e da un ospite illustre, il Direttore Generale FIVB Fabio Azevedo.

L’apertura è del Presidente Righi: “Abbiamo un futuro roseo davanti, il volley italiano sta acquisendo una grande credibilità a livello internazionale grazie alle nostre nazionali, ricordiamo infatti i quattro Ori nello scorso weekend. Non dobbiamo dimenticare che le nostre nazionali giovanili sono il frutto del lavoro delle nostre società, a questo riguardo stiamo lavorando per un’altra grande stagione. Una menzione particolare per i campionati di Serie A2 e Serie A3, che quest’anno hanno avuto delle grandi stagioni, sulle quali stiamo lavorando per migliorarne ancor di più la qualità. In particolare la Serie A3, una vera e propria scommessa da parte nostra, presentata quattro anni fa, una scommessa che abbiamo vinto, un torneo che ha dimostrato una grande qualità tecnico competitiva”.

È poi toccato al Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi: “È stato magnifico vincere quattro medaglie d’oro la scorsa settimana, posso dire che la Serie A è il fiore all’occhiello della Federazione, cerchiamo sempre di salvaguardarli e di aiutare le società a mantenere questo livello. I risultati della nazionale sono lo specchio delle società, sappiamo che i nostri tecnici sono i migliori del mondo, sono loro che preparano gli atleti per le nostre vittorie. Il nostro rapporto con la Lega è ottimo, andiamo avanti di pari passo su questa linea, stiamo vedendo insieme progetti nuovi per i settori giovanili, spronandoci a vicenda per fare sempre meglio”.

Infine il Direttore Generale FIVB Fabio Azevedo: “Voglio ringraziare di cuore i club italiani per il lavoro che stanno facendo per la promozione del volley nel mondo. Tutto il sistema volley nel mondo è collegato, senza i club gli eventi non sarebbero gli stessi, e viceversa. I club italiani sono di esempio in tutto il mondo, il successo degli eventi in Italia sono grazie all’alto livello dei club italiani. Il nostro obiettivo è quello di far diventare grande il volley nel mondo, ispirare gli atleti, i fans e i club per rendere il mondo un posto migliore di come lo abbiamo trovato, attraverso il volley. In questa sala oggi vedo molto coraggio e passione, a nome di FIVB posso garantire che c’è una grande volontà di lavorare, crescere e lavorare insieme per raggiungere un pubblico sempre più ampio, ci sono migliaia di fans nel mondo che ci stanno aspettando. Viva la pallavolo, viva l’Italia!”.

Sono state premiate poi le società vincitrici della Del Monte® Coppa Italia Serie A3 (Tinet Prata di Pordenone), della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 (Conad Reggio Emilia), della Del Monte® Supercoppa Serie A3 (Videx Grottazzolina), e della Del Monte® Supercoppa Serie A2 (Agnelli Tipiesse Bergamo), per poi arrivare alle società vincitrici della Del Monte® Supercoppa, Itas Trentino, premio ricevuto dal presidente.

Bruno Da Re: “Siamo felici di questa vittoria, ci rendiamo conto che la vittoria della Supercoppa è forse quella che conta meno, ma sappiamo che se non la vinci alla fine ci stai peggio”. È poi stato il momento della squadra vincitrice della Del Monte® Coppa Italia, la Sir Safety Susa Perugia. Così il presidente Gino Sirci: “Nella scorsa stagione abbiamo fatto quello che dovevamo fare, oltre alla vittoria della Coppa Italia abbiamo portato Giannelli a Perugia, una bellissima persona e un leader della nazionale, una persona di grande spessore, sarà un giocatore che farà una grandissima stagione, un grande binomio spero per tanto tempo”.

Gli ospiti musicali dell’evento sono tre cantanti dei Notre Dame de Paris, Giò Di Tonno, Glaziano Galatone e Vittorio Matteucci, che si sono alternati alle premiazioni dei vincitori della scorsa stagione e ai blocchi del Calendario 2022/23.

Non poteva mancare il saluto da parte di Credem Banca, title sponsor della Serie A, rappresentata dalla Responsabile Sponsorizzazione Nicole Galimberti: “Sono io che vi faccio un applauso da parte di Credem Banca, arriviamo da due anni difficili a causa del Covid, non possiamo negarlo, la Lega Pallavolo Serie A per noi è un partner speciale, nessuno ha mai mollato perché c’è passione, ed è questo ci ha unito in questi anni, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo tanti e grandi progetti per il 2023, vogliamo continuare a spingere la passione per la pallavolo”.

Nicole Galimberti ha poi premiato la vincitrice della Serie A2 Credem Banca, la Conad Reggio Emilia rappresentata da Loris Migliari, mentre Massimo Righi ha premiato le vincitrici di Serie A3 Credem Banca, Luciano Sturam per Tinet Prata di Pordenone e Rossano Romiti per Videx Grottazzolina.

Sono state premiate anche le neopromosse in Serie A3, TMB Monselice rappresentata da Ennio Franco, la Stadium Mirandola rappresentata da Fabrizio Silvestri, la M2G Green Bari con Antonio Laforgia e il Team Volley Napoli rappresentato da Francesco Matano.

Non poteva ovviamente mancare la premiazione per la vincitrice della Superlega, la Cucine Lube Civitanova, rappresentata dal DG Beppe Cormio. È arrivato anche il video-saluto del CT della nazionale Ferdinando De Giorgi impegnato nella VNL dopo la vittoria contro l’Olanda, che ha portato i saluti di tutti gli azzurri, fino ad arrivare finalmente all’inizio della Presentazione dei Calendari della stagione 2022/23 di Serie A Credem Banca.

Non è mancato il saluto di Guido Betti, rappresentante di Volleyball World:“La scorsa stagione è stato l’inizio del nostro percorso con l’obiettivo di aumentare la visibilità e la popolarità in Italia e nel mondo. Fare crescere il campionato italiano e portarlo all’estero, un prodotto Made in Italy nel mondo”.

Massimo Righi ha chiamato sul palco Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e al bilancio del Comune di Bologna, in vista delle prossime decisioni di governo in materia di sport e di riforma del diritto sportivo: “Innanzitutto vi ringrazio per continuare a scegliere Bologna come location per i vostri eventi. Vengo da uno sport di squadra, quindi so che il lavoro di squadra è sempre impagabile, e auspico una collaborazione continuativa per rafforzare la presenza della pallavolo sul nostro territorio”.

Ha avuto poi luogo la Premiazione della Vero Volley Monza, rappresentata da Ilaria Conciato, per la vittoria della CEV Cup, la premiazione dei migliori Arbitri, Andrea Puecher per la SuperLega e Antonella Verrascina per la Serie A2 e A3.

Sono stati assegnati anche i Premio Stracca della stagione conclusa: i migliori Uffici Stampa sono stati Gian Paolo Maini (Modena Volley) per la SuperLega, Mario Caporello (Delta Group Porto Viro) per la Serie A2, ritirato dal presidente Luigi Veronese, e Mauro Rossato (Tinet Prata di Pordenone) per la Serie A3.

Momento toccante con Massimo Righi che ricorda il giornalista grande appassionato di volley Adelio Pistelli scomparso qualche anno fa, consegnando (a sorpresa) il premio a lui intitolato a Maurizio Colantoni, presentatore dell’evento, testimoniando la sua grande passione e per l’amore dello sport, un momento inaspettato ed estremamente emozionale. Dopo che le ultime giornate di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 sono state svelate, è arrivata la chiusura dell’evento con i ringraziamenti del Presidente Massimo Righi.

Il 78° campionato di Serie A Credem Banca è quindi ufficialmente pronto per essere giocato. Dopo la presentazione del campionato il Presidente Massimo Righi si è trattenuto con i giornalisti nella conferenza stampa post evento, ospitando la iniziativa Go2Volleyball, progetto di certificazione di governance in sinergia tra Leghe e Federazioni. Il Presidente Righi ha parlato delle novità della prossima stagione, con l’introduzione della Finale valida per il 3° Posto e quindi per l’accesso alla Champions League, introduzione valutata attentamente. Ha parlato anche della Riforma del decreto di diritto sportivo, nella speranza che la crisi di governo non blocchi il corso della riforma, ha parlato di Business Plan per la stagione prossima e della collaborazione con Volleyball World, che potrà portare ad una svolta importante per la diffusione del brand della pallavolo italiana nel mondo. A tale riguardo la partnership con Volleyball World comprenderà accordi di varia natura per ottimizzare la visibilità degli sponsor. È intervenuto infine Giorgio De Togni, Presidente dell’Associazione Italiana Pallavolisti, che ha ribadito assieme al Presidente Massimo Righi la necessita di un contratto collettivo tra giocatori e istituzioni.