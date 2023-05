Presentate a Parma le finali scudetto in programma dal 2 al 4 giugno

Le Finali Scudetto del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley femminile e maschile si disputeranno a Parma il 2-3-4 giugno 2023. L’evento è stato presentato ieri nella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale di Parma durante la conferenza stampa di presentazione da Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma; Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna; Silvano Brusori, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna; Cesare Gandolfi, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Parma e Nicola Cesari, Responsabile Sport ANCI Regionale.

Soddisfazione è stata espressa dai relatori a partire dall’Assessore allo Sport, Marco Bosi, che ha sottolineato l’impegno della città unitamente alle altre forze coinvolte per dare seguito a quella che si configura come una grande festa dello sport nel segno dell’inclusione.

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, ha rivolto un pensiero alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione ed ha rimarcato il ruolo propulsivo dello sport. “C’è voglia di ripartire – ha detto – e questo si declina anche nello sport con la necessità di recuperare diversi impianti devastati dalle acque. Guardiamo ai campionati di Parma con gioia e ottimismo confermando l’impegno della Regione in favore dello sport in un territorio vocato alla pallavolo”.

Nicola Cesari, Responsabile Sport ANCI Regionale e Consigliere della Provincia di Parma, ha ringraziato gli organizzatori ed ha rimarcato l’importanza di questi eventi di grande valore sportivo e aggregativo. Nicola Cesari è un uomo di sport molto legato al mondo del volley e le sue parole hanno mostrato grande entusiasmo per le finali scudetto di sitting volley sul nostro territorio.

Silvano Brusori, Presidente del Comitato Regionale FIPAV dell’Emilia Romagna, ha espresso la solidarietà del movimento pallavolistico della ns. regione alle popolazioni alluvionate. Ha inoltre ribadito il grande impegno di tutti per la realizzazione dei grandi eventi di volley previsti in Emilia Romagna anche nel 2023. Eventi di grande portata anche internazionale come la partita inaugurale dei Campionati Europei di pallavolo maschile all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno a fine agosto. Ha poi rimarcato la grande crescita che ha avuto il sitting volley nella nostra regione grazie al lavoro negli anni di tante persone appassionate che, oltre all’ottenimento di risultati sportivi sul campo, hanno portato un grande aumento del numero di praticanti.

Cesare Gandolfi, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Parma, dopo avere portato i saluti del Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e del Segretario Generale Stefano Bellotti, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio a nome di tutto il Comitato per l’assegnazione dell’organizzazione delle finali scudetto 2023 di sitting volley femminile e maschile. Ha ringraziato poi Giovanni Marani, Consigliere del Comitato Regionale FIPAV dell’Emilia Romagna, per il grande impegno negli anni nel sitting volley ed i successi ottenuti. Ha ringraziato anche tutte le persone che si stanno fortemente impegnando per organizzare al meglio questo importante evento.

Ha concluso la conferenza stampa lo stesso Giovanni Marani illustrando le formule del torneo.

Le finali di sitting volley rientrano nell’accordo di convenzione sottoscritto nel mese di marzo 2022 tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione Italiana Pallavolo. Grazie all’accordo di durata triennale, l’Emilia-Romagna è una delle sedi principali delle discipline federali con la possibilità di ospitare, a vario titolo, eventi di caratura internazionale, manifestazioni nazionali, collegiali di preparazione delle nazionali giovanili, tappe del campionato italiano di beach volley, la cerimonia della Hall of Fame, alcune tappe del Volley S3 e le finali del campionato italiano di sitting volley.

L’evento è anche patrocinato da Comune di Parma e dalla Provincia di Parma.

L’Emilia Romagna, dunque, ospiterà, ancora una volta, l’ennesima importante manifestazione sportiva di sitting volley, dopo la Final Six e la Final Four dei Campionati Italiani Assoluti femminili e maschili, andati in scena lo scorso maggio rispettivamente a Cesenatico (FC) e Budrio (BO), e la prima edizione della Supercoppa Italiana di sitting volley femminile organizzata a inizio ottobre a Parma. Le Finali Scudetto 2023 sono organizzate dal Comitato Territoriale FIPAV Parma con l’aiuto del Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna.

LA FORMULA DEL TORNEO

La manifestazione si svolgerà presso la Palestra “Pala Ponti” di Parma dove saranno sei i campi allestiti. All’evento parteciperanno 16 squadre (7 femminili e 8 maschili). La formula di gioco è identica sia nel femminile che nel maschile: due gironi all’italiana da quattro squadre nel femminile e due gironi all’italiana da quattro squadre nel maschile.

Le prime due squadre classificate di ogni girone disputeranno le semifinali incrociate (1°/2°, 2°/1°). Le squadre vincenti disputeranno le finali Scudetto, mentre le perdenti disputeranno le finali per il 3/4° posto.

Le terze e le quarte squadre classificate di ogni girone giocheranno per il 5/6° e 7/8° posto. Anche in questo caso verranno svolte le semifinali incrociate (3°/4° e 4°/3°). Le vincenti giocheranno per il 5/6° posto, mentre le perdenti per il 7/8° posto. Tutte le gare ad esclusione delle due Finali Scudetto saranno disputate entro sabato 3 giugno. Domenica mattina 4 giugno si assegneranno invece i due titoli nazionali.