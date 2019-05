Presentate a Rieti le FNG Crai Under 16 femminili

La grande pallavolo giovanile per la rinascita del territorio. È il messaggio delle Finali Nazionali Giovanili Crai Under 16 femminili, evento presentato questa mattina a Palazzo Dosi di Rieti, sede della Sabina Universitas, alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni locali, dei dirigenti del CR Lazio e CT Roma-Rieti, e di Andrea Lucchetta.

“Lucky” ha giocato con oltre 200 bambini in Piazza Vittorio Emanuele II, prima di lanciare un messaggio importante arrivato al cuore di grandi e piccoli: “La pallavolo è sorriso, schiacciata e sogno. Sono le 3 “S” del Volley e i tre capisaldi su cui si fonda un evento così meravigliosamente inclusivo. Qui schiacciamo le difficoltà e guardiamo al futuro, sognando la Nazionale. Siamo felici di poter dire: il Volley è per tutti, abbraccia il territorio della provincia di Rieti e lo aiuta a rialzarsi”.

Da domani martedì 28 maggio a domenica 2 giugno 450 atlete provenienti da 28 società delle regioni d’Italia si confronteranno sui campi di Rieti, Cittaducale, Contigliano e Amatrice, comuni che insieme alla Regione Lazio patrocinano la manifestazione. Tutte le info sul sito ufficiale della manifestazione (QUI)

Di seguito il calendario:

Finali Under 16 femminile - 28 maggio - 2 giugno a Rieti – Amatrice

Finali Under 16 maschile - 28 maggio - 2 giugno ad Alba Adriatica

Finali Under 18 femminile - 4 - 9 giugno a Vibo Valentia

Finali Under 18 maschie - 4 - 9 giugno a Chianciano Terme