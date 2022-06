Presentato l'Europeo U21 femminile in Puglia

E' stato presentato ieri, presso l'aula consiliare del Comune di Cerignola, il Campionato Europeo di pallavolo U21 femminile in programma dal 12 al 17 luglio tra Cerignola (FG) e Andria (BAT). Il torneo, che coinvolgerà le nazionali U21 femminili di Austria, Danimarca, Israele, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, prevede due gironi da quattro con gare in programma tra il Pala Tatarella di Cerignola e il PalaSport di Andria nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio. Le prime due classificate dei due gironi avranno accesso alle semifinali di sabato 16 luglio che si giocheranno al Pala Tatarella di Cerignola, prima delle finali per il terzo e per il primo posto in programma domenica 17 luglio nel palasport cerignolano.

Presenti alla conferenza di questa mattina il Sindaco del Comune di Cerignola Francesco Bonito, gli assessori regionali Raffaele Piemontese e Sebastiano Leo, l'assessore del Comune di Andria Daniela Di Bari, l'assessore del Comune di Cerignola Rossella Bruno e i consiglieri Matteo Conversano e Luciano Giannotti, il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri.

A fare da anteprima all'Europeo per azzurrine guidate da Luca Pieragnoli ci saranno due amichevoli con la Turchia in programma al PalaSport di Andria l’8 luglio e al Pala Tatarella di Cerignola il 9 luglio.

Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio, è previsto ingresso libero con prenotazione mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a pagamento. Maggiori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati nei prossimi giorni sul sito www.fipavpuglia.it.

Le dichiarazioni:

Francesco Bonito (Sindaco di Cerignola): "Voglio esprimere la mia sincera gioia e soddisfazione per questo momento, che sto vivendo con viva emozione. Le nostre due città cugine, così importanti per la nostra regione, sono state chiamate ad organizzare un evento di iportanza europea, ed è una soddisfazione enorme. Lo sport in se è ha un'importanza sociale enorme, lo abbiamo sempre pensato. Lo sport è integrazione, rispetto delle regole, condivisione, e il poter ospitare una manifestazione di questo livello, in un momento in cui le nostre città vivono realtà sportive di rilievo, non può che portare avanti questo concetto. Ci impegneremo al massimo, cercheremo di essere ciò che siamo sempre stati, persone ospitali che amano e rispettano la propria terra, e cercheremo di trasmetterlo ai nostri ospiti che visiteranno le nostre città".

Raffaele Piemontese (Assessore allo Sport Regione Puglia): "E' un dato estremamente positivo che due città così importanti come Cerignola e Andria abbiano fatto sistema. Questo rientra in una strategia più complessa messa in campo nelo sport, in questi anni abbiamo investito e decuplicato gli investimenti nel settore, a livello di impiantistica sportiva, ritenendola fondamentale quale principale incubatore sociale, in cui si apprendono regole come legalità e rispetto verso gli altri. Sport vuol dire anche qualità della vita: abbiamo investito molto nel settore dello sport e della salute con diverse iniziative, che partono dai più piccoli della scuola. Spiegare e insegnare ai bambini sin da piccoli che è più sano fare attività motoria piuttosto che stazionare davanti agli smartphone. Può sembrare una dinamica banale ma vi garantisco che oggi quel problema è molto sentito. Poi c'è il marketing dei grandi eventi sportivi che sosteniamo e finanziamo, così come facciamo per questi Europei U21. Sono eventi che fanno conoscere ancor più il nostro territorio. Sarà una grande occasione per Cerignola e Andria, ci sarà un numero considerevole di ospiti che attraverso questo evento potranno conoscere la nostra terra".

Sebastiano Leo (Assessore a Scuola e Università Regione Puglia): "Sono emozionato per essere qui a Cerignola, città sempre presente nelle battaglie per integrazione e principi importanti. Lo sport insegna le regole, lo stare insieme, l'integrazione e il relazionarsi. Indirizza verso un sano e corretto stile di vita. Dovremmo anche culturalmente superare lo stereotipo che lo sport sia solo un gioco, in virtù di una visione che lo consideri punto fondamentale dell'insegnamento, nella scuola e nelle università. Stiamo cercando di dare a tutti i territori l'importanza che meritano, andando avanti tutti insieme, la crescita della Puglia è l'obiettivo comune. Oggi ci troviamo in un contesto non più paesano e locale, ma internazionale, le nostre attività devono possedere alto grado di formazione e professionalità, la Puglia sosterrà e continuerà a sostenere questo tipo di iniziative".

Angelo Giliberto (Presidente CONI Puglia): "Eventi di questo livello non si raggiungono facilmente, ci vogliono componenti come impianti e dirigenti capaci e preparati. Per lo sport pugliese non possiamo che essere contenti, è stato un anno memorabile. Lo sport è anche turismo, il Coni ha siglato un importante protocollo col Ministero, dobbiamo portare qui tanta gente e far conoscere la nostra terra ed il nostro saper fare. Non è solo la pallavolo che arriva qui a Cerignola, ci sono altre grandi manifestazioni lungo tutto il territorio, va messa in evidenza la sinergia che sta funzionando tra i sindaci: insieme potete arrivare lontano, da soli si può vincere al massimo una battaglia. Il mio auspicio è che possiate sempre dialogare".

Daniela Di Bari (Assessore alla Bellezza Comune di Andria): "Stiamo avendo una grande opportunità e stiamo vivendo con grande entusiasmo tutto il percorso che ci accompagnerà a questi Europei rafforzando la relazione tra territori. Il nostro deve essere un respiro comune e gioioso, questa esperienza di accoglienza in un momento sicuramente particolare, deve far vivere sentimenti e azioni di pace. Ritengo questi valori importantissimi alla base di questo evento".

Rossella Bruno (Assessore allo Sport Comune di Cerignola): "L'Europeo sarà un evento sportivo ma anche di grande partecipazione giovanile, di rilancio del territorio e della nostra comunità. Sarà un'esperienza che ci permetterà di fare ancora di più squadra anche fuori dal campo, con le scuole, con il mondo associazionistico non solo sportivo ma anche culturale. Sarà un percorso di promozione turistica che permetterà a tanta gente proveniente da tutta Europa di conoscere le nostre bellezze, ci saranno guide turistiche a disposizione delle squadre e degli ospiti, momenti di festa, di musica e di intrattenimento. Sarà un momento di rinascita, siamo convinti che dallo sport si deve e si può ripartire".

Matteo Conversano (Consigliere Comune di Cerignola): "Sono emozionato per la natura dell'evento e per la sua importanza. E' un onore per la nostra città e per la nostra regione poter ospitare un torneo di questo livello. Ho già percepito con piacere l'entusiasmo della città di Cerignola, sarà anche un'occasione di scambio interculturale. Il talento fa vincere le partite ma il lavoro di squadra fa vincere il campionato, è da questa idea che dobbiamo costruire questo Europeo nella nostra città".

Luciano Giannotti (Consigliere Comune di Cerignola): "Ci tengo a sottolineare la sinergia che c'è stata dal primo momento tra i Comuni di Cerignola, Andria e la Federazione Italiana Pallavolo. Tutte le realtà sportive del territorio avranno la possibilità di repirare questa aria europea e tutto questo non potrà che far bene. Non ci resta altro che aspettare il 12 luglio per goderci questo Europeo".

Paolo Indiveri (Presidente CR FIPAV Puglia): "Siamo ormai all'atto finale, agli ultimi dettagli organizzativi di questo Europeo che abbiamo messo al centro del percorso "Lo Sport come mezzo di.." che ha accompagnato il nostro movimento pallavolistico in questi mesi e col quale abbiamo voluto raccontare i valori legati allo sport nelle Scuole e Università di tutta la regione. Devo ringraziare i politici gli amministratori che abbiamo incontrato in questo cammino, le loro attenzioni e la loro disponibilità ci hanno sicuramente reso il cammino più facile ed entusiasmante. Abbiamo puntato su città come Andria e Cerignola e ad oggi posso dire che fatto la scelta giusta trovando aiuto e collaborazione da parte di amministrazioni pronte a rispondere ad ogni richiesta. Sono stati fondamentali gli input fortemente positivi dati dalla Regione, senza questi tutto ciò non sarebbe stato possibile. Sono stati due anni difficili per il mondo della pallavolo a causa della pandemia, siamo ripartiti con grandi sacrifici da parte di tutti e questo evento è il primo dopo la ripartenza. Sarà un biennio ricco di grandi appuntamenti per la nostra regione".

Il calendario

Fase a gironi

Pool 1 – Cerignola (PalaTatarella)

12-07-2022

ore 17.30 Austria – Serbia

ore 20.00 Ucraina – Italia

13-07-2022

ore 17.30 Serbia – Ucraina

ore 20.00 Italia – Austria

14-07-2022

ore 17.30 Ucraina – Austria

ore 20.00 Serbia – Italia

Pool 2 – Andria (Palasport)

12-07-2022

ore 17.30 Danimarca – Polonia

ore 20.00 Turchia – Israele

13-07-2022

ore 17.30 Israele – Danimarca

ore 20.00 Polonia – Turchia

14-07-2022

ore 17.30 Turchia – Danimarca

ore 20.00 Polonia – Israele

Fase finale

16-07-2022 – Cerignola (PalaTatarella)

ore 17.30 Semifinale

ore 20.00 Semifinale

17-07-2022 – Cerignola (PalaTatarella)

ore 17.30 Finale 3/4

ore 20.00 Finale 1/2