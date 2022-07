“Processi Selettivi”: l’appuntamento di Padova

Si è conclusa ieri, presso lo “Spazio 21” di Padova, un’altra importante tappa dedicata ai “Processi Selettivi” riguardanti il beach volley.

Il progetto federale ha l’obiettivo di ricercare nuovi talenti da inserire progressivamente nelle squadre nazionali con una progettualità che possa essere duratura nel tempo. Gli atleti interessati a tale attività sono quelli nati nel 2005, 2006 e negli anni successivi.

Il percorso con i processi selettivi ha preso ufficialmente il via venerdì 1° luglio con una preselezione svoltasi in Emilia Romagna, per poi fare tappa al Centro Pavesi di Milano, a Parma, a Lecce, in Abruzzo, nelle Marche per poi giungere ieri, martedì 26 luglio, a Padova. Al circolo sportivo “Spazio 21” infatti il responsabile Fabrizio Magi ha avuto modo di lavorare con atlete e atleti provenienti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Oltre Magi, all’ incontro hanno partecipato il collaboratore nazionale Cristiana Parenzan, il selezionatore del Trentino Alto Adige Filippo Pizzini e il responsabile Beach Volley del Veneto Andrea Garghella e il responsabile dei Processi Selettivi di beach volley Giancarlo Barbierato. Da segnalare la presenza del vice presidente FIPAV Adriano Bilato e del presidente del comitato regionale Roberto Maso.

Questo l’elenco delle atlete/i presenti a Padova su indicazione dei commissari tecnici Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio:

- Matilde Maines D’Acquisto (G.S. MARZOLA); Neera Caimi (G.S. SOLTERI San GIORGIO ASD); Benedetta Garbo (BP TEAM VOLLEY ASD ESTE MONSELICE); Ilaria Porporati (POOL VOLLEY); Matilde Zara (ALBATROS VOLLEY); Anna Bachin (GIORGIONE PALLAVOLO); Emma Da Re, Maira Granziol (PALLAVOLO SAN VENDEMMIANO); Giorgia Sambugaro (ASD VOLLEY CLODIA FEMMINILE); Gaia Novello, Sara Zennaro (MIRANESE VOLLEY ASD); Vittoria Bellini (A.D. SPAKKA VOLLEY); Noemi Pinali (ASS VOLLEY SOMMACAMPAGNA); Uche Okonji (CASTEL D’AZZANO VOLLEY ASD); Martina Carraro (BASSANO VOLLEY ASD); Anja Burgmann, Lea Burgmann (SSV BRUNECK).

- Federico Zoanetti (BRENTA VOLLEY SRL); Jan Giuliani (PALLAVOLO C9 ARCO RIVA); Riccardo Muraro (TRENTINO VOLLEY); Giacomo Piovan, Francesco Sella, Gabriele Zillio (SSCD PALLAVOLO PADOVA SRL); Alessandro Chinello, Mattia Uliana (USD CASALSERUGO PALLAVOLO); Giovanni Tosatto (KOSMOS ASD); Matteo Marchesan (VOLLEY TEAM JESOLO ASD); Bryan Argilagos, Francesco Crosato, Giacomo Lazzari, Khan Sowad (VOLLEY TREVISO SSD); Tommaso Buosi, Davide Zanatta (VOLLEY TEAM CLUB SRL); Laurin Zoschg, Diego Steger (SSV BRUNECK).

Per informazioni: beachvolley@federvolley.it e beachvolley.federvolley.it