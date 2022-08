Processi Selettivi: in Puglia due importanti appuntamenti

Continua in tutta Italia la ricerca di giovani talenti da inserire nei piani delle squadre nazionali di beach volley. Dopo l’importante incontro tenutosi a Padova con atleti provenienti dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e dal Trentino Alto Adige, il percorso con i “Processi Selettivi” ha fatto tappa anche in Puglia. Gli incontri sono andati in scena mercoledì 27 luglio a Monopoli (BA) e giovedì 28 luglio a Frigole (LE). Le giovani promesse sono state supervisionate dal collaboratore nazionale Antonio Carratu.

Queste l’elenco delle atlete presenti al Centro Sportivo “Mesh” di Monopoli (BA): Giorgia Barbone (Grotte Volley ASD); Vittoria Daprile (A.S.D. Pallavolo UISP'80); Martina Falconetti (A.S.D. Nelly Volley); Angela Fiorella (A.S.D. Nelly Volley); Francesca Iannone (A.S.D. Europa); Alessia Lazzizzera (ASD Pol. Dinamo Molfetta); Sibilia Benedetto (Volley Ball Players); Nicole Perricci (ASD Volley Apulia Monopoli).

Queste invece le atlete impegnate al Centro Vacanze Lido Smeraldo di Frigole (LE): Giada Braccio (Volley Oria); Alessia Lerario (Giuseppe Cesari); Marta Margherito (Pag Volley); Giorgia Prato (Giuseppe Cesari); Alice Sgura (ASD Volley San Lorenzo); Giada Simone (ASD Azzurradonne); Marianna Altavilla (ASD Volley Latiano); Micaela Filomeno (ASD Club Amatori).