Progetto regioni: "Metti in gioco il tuo talento" ha fatto tappa in Veneto

Prosegue il progetto regioni "metti in gioco il tuo talento" che, dopo lo stage inauguarle di Milano e quelli svolti in Toscana, Liguria, Alto Adige e Piemonte ha fatto tappa in Veneto. Il progetto in questione consiste in un attività di qualificazione nazionale attraverso la quale il settore squadre nazionali pone le basi per il reclutamento di giovani pallavoliste che possano rientrare nei progetti federali, così come accade per i processi selettivi nel settore maschile.

Domenica 10 e lunedì 11 febbraio a Torri di Quartesolo e a Mirano sono andate in scena le giornate dedicate al progetto regioni. In tutto sono state 82 le atlete, nate nel 2004 e nel 2005, a partecipare ai due stage di allenamento, sotto gli occhi del CT della Nazionale Femminile Davide Mazzanti e dei Tecnici del Settore Nazionale, Luca Pieragnoli e Oscar Maghella.



l calendario - Il progetto proseguirà con l’evento del 17 in Trentino, mentre il 24 marzo sarà la volta del in Friuli Venezia Giulia. A marzo si farà tappa in Emilia Romagna il 3 e 4, il 6 e 7 in Calabria, il 10 nelle Marche, l’11 e 12 in Sardegna, il 18 e 19 in Lombardia, il 24 in Abruzzo, il giorno seguente in Molise, il 26 in Basilicata e il 31 in Umbria. Quattro gli appuntamenti ad aprile, nel Lazio l’1 e il 2, il 7 in Campania, il 14 e 15 in Puglia e il 25 e 26 in Sicilia.