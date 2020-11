Prosegue la collaborazione tra la FIPAV ed ENNOVA Sport

FIPAV ed ENNOVA Sport insieme fino al 31 dicembre 2021. Prosegue dunque la partnership che vedrà l’azienda con sede a Fidenza fornire le pavimentazioni sportive per i grandi eventi organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo nel corso del prossimo anno. Nello specifico, Ennova Sport fornirà ed installerà il Taraflex da gioco e il Kit Volley ufficiale per tutti gli eventi organizzati in Italia mettendo a disposizione delle nazionali azzurre un knowhow professionale acquisito in anni di esperienza e grandi successi. Performance, comfort e sicurezza saranno le caratteristiche fondamentali di un servizio che Ennova Sport assicurerà a Fipav in un 2021 particolarmente atteso da addetti ai lavori e appassionati di volley.

“Quella con Ennova - ha dichiarato il Presidente Pietro Bruno Cattaneo - è tra le partnership più recenti, ma ci sta dando molte soddisfazioni. L’impiantistica specializzata è un aspetto ormai fondamentale delle discipline sportive moderne e noi come Federazione Italiana Pallavolo vogliamo stare al passo con i tempi. Nella pallavolo attuale il campo da gioco e tutte le sue componenti hanno una notevole importanza e sapere che al nostro fianco c’è un partner di tale qualità ci permette di guardare al futuro consapevoli che i nostri eventi sportivi saranno presi a modello. Allo stesso tempo le nostre squadre potranno giocare su campi di ultima generazione e questo naturalmente ci soddisfa dato che teniamo molto alla salute dei nostri atleti. Sono convinto che questa partnership continuerà a darci notevoli e reciproche soddisfazioni”.

“Siamo felici di confermarci partner della Federazione Italiana Pallavolo – ha dichiarato il General Manager di Ennova Sport, Gabriele Perrone -. Una delle più importanti e prestigiose federazioni italiane ha premiato la qualità, la professionalità e la precisione della nostra organizzazione scegliendoci come fornitori di pavimentazioni e attrezzatture sportive di certificata qualità. Negli ultimi anni Ennova ha contribuito ai grandi successi conseguiti dalle nazionali azzurre ed ora, dopo un 2020 reso drammatico da una pandemia che ha terrorizzato anche il mondo dello sport, siamo pronti ad affrontare un’annata ricca di eventi e soddisfazioni”.

Company Profile - Ennova Sport

Ennova Sport è un’azienda specializzata nell’ambito dell’impiantistica sportiva specializzata in fornitura e installazione di soluzioni complete per costruire e rinnovare spazi e strutture dedicate allo sport. Fondata nel 2013, Ennova Sport fornisce, per il mercato italiano, pavimentazioni e attrezzature dei principali dealer internazionali come Gerflor e Senoh, garantendo gli standard più elevati, in termini qualitativi, prestazionali e di sicurezza. Passione e conoscenza del settore, continua ricerca di soluzioni innovative e grande attenzione alla qualità dei materiali, rappresentano da sempre la vision che ha consentito ad Ennova Sport di diventare partner ideale nella progettazione ed installazione di infrastrutture sportive per grandi eventi, nazionali ed internazionali. Oggi Ennova Sport, official partner della Federazione Italiana Pallavolo, è un’assoluta eccellenza imprenditoriale nell’ambito dell’impiantistica sportiva italiana.