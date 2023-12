Prosegue a Milano la preparazione in vista del Torneo Wevza

Prosegue al Centro Pavesi di Milano la preparazione della nazionale under 20 femminile prima della partenza per Ragusa, location che dal 3 al 7 gennaio ospiterà il Torneo Wevza. L’evento siciliano, come noto, metterà in palio un posto per i Campionati Europei di categoria in programma ad agosto 2024 in Bulgaria e Irlanda. Dal 26 al 30 dicembre atlete e staff ultimeranno dunque i lavori al Centro Pavesi; il 1° gennaio le giocatrici confermate partiranno alla volta della Sicilia.

Questa la lista delle 16 azzurrine convocate in collegiale: Safa Allaoui, Erika Esposito, Adji Ndoye (Volleyrò CDP Roma); Ilaria Batte, Arianna Gambini, Giorgia Amoruso, Aurora Micheletti, Maia Carlotta Monaco, (Club Italia); Irene Mescoli (Sc.Pall. Anderlini); Merit Adigwe, Dalila Marchesini, Anna Bardaro (Imoco Volley); Gaia Moroni (Volley Legnano); Linda Manfredini (VBC Volleyrosa); Nicole Piomboni (Volley Talmassons); Princess Atamah (Bartoccini Fostinfissi PG).

Lo staff sarà composto da: Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella, Alessio Biondi (Allenatori); Mauro Fedele, Gabriele Thiebat (Medici); Pierfrancesco Gennari, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Giulia Palazzo (Scoutman).