Qualificazione Nazionale Femminile: prosegue il lavoro dei tecnici nel progetto "L'Italia Siete Voi"

Proseguono le attività nell’ambito della nuova iniziativa “L’Italia Siete Voi”, che rientra nel più ampio progetto di Qualificazione Nazionale del settore giovanile femminile. La settimana scorsa, i tre tecnici referenti del progetto, Oscar Maghella, Luca Pieragnoli e Gaetano Gagliardi, hanno fatto visita a diverse società, sempre con l’obiettivo di tenere aperto il confronto con i tecnici delle società e di rafforzare i rapporti con il territorio. Oscar Maghella ha operato nel Lazio, facendo visita alla ASD Volley Friends Roma, alla ASD Olimpia Volley Sora, alla Pallavolo Futura Terracina e alla ASD Volley Club Viterbo. Gaetano Gagliardi, invece, è stato ospite di quattro società calabresi: ASD Scuola Volley V. Avolio, Volley Cosenza ASD, Pallavolo Crotone, ASD Polisportiva Elio Sozzi. Il tecnico federale Luca Pieragnoli, infine, ha lavorato in Piemonte con la Cuneo Granda Volley, Pallavolo Mondovì, Pallavolo Pinerolo, Lilliput Pallavolo.

Questa settimana, Pieragnoli sarà in Friuli Venezia Giulia, Maghella in Liguria e Gagliardi in Puglia.