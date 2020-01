Qualificazione Nazionale Maschile: concluso il primo stage del 2020

Si è concluso ieri, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, il primo stage di allenamento del 2020 nell’ambito del progetto di Qualificazione Nazionale Maschile.

Un progetto ormai avviato e arrivato al quinto appuntamento, durante il quale per una settimana i tecnici federali hanno sostenuto una serie di allenamenti con le selezioni regionali della Sicilia (foto in alto) e del Trentino (foto in basso).

Il calendario dei prossimi incontri

20 -26 gennaio​: Abruzzo-Liguria

3-9 febbraio​: Marche-Calabria

10-16 febbraio​: Toscana-Lazio

24 febbraio-1 marzo​: Umbria-Basilicata

2-8 marzo​: Friuli Venezia Giulia-Sardegna