Qualificazione Nazionale maschile: da novembre al via i Regional Day

La Federazione Italiana Pallavolo dopo la programmazione delle attività legate al “Club Italia Allargato” ha definito anche il calendario dei Regional Day maschili fino ad aprile 2023 ai quali parteciperanno gli atleti convocati dai selezionatori regionali e territoriali nati nel 2007, 2008 e 2009.

Il Settore Squadre Nazionali insieme al Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco, ha intenzione anche per questa stagione attraverso l’attività di Qualificazione Nazionale di essere vicino al territorio e visionare i migliori talenti di ogni regione.

Le sessioni di allenamento verranno dirette dai tecnici degli staff delle squadre nazionali coadiuvati dagli staff tecnici regionali. Durante ciascun incontro, inoltre, i tecnici azzurri si renderanno disponibili ad approfondire dei contenuti sviluppati negli allenamenti con tutti i tecnici presenti in occasione dei Regional Day. Nel primo appuntamento, previsto per giovedì 10 novembre, prenderanno parte gli atleti del Piemonte.

Il calendario dei Regional Day

10 novembre 2022: Piemonte

6 dicembre 2022: Marche

23 gennaio 2023: Sicilia

24 gennaio 2023: Calabria

30 gennaio 2023: Umbria

5 febbraio 2023: Liguria

13 febbraio 2023: Abruzzo

20 febbraio 2023: Lombardia

6 marzo 2023: Molise

13 marzo 2023: Lazio

19 marzo 2023: Emilia Romagna

20 marzo 2023: Veneto

21 marzo 2023: Friuli Venezia Giulia

27 marzo 2023: Toscana

16 aprile 2023: Valle d’Aosta



*il calendario potrebbe subire variazioni