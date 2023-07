Qualificazioni Euro U22-M: la Nazionale ricevuta dal sindaco di Marsicovetere

Prenderà il via venerdì a Marsicovetere (PZ) il Torneo di qualificazione ai Campionati Europei under 22 maschile che vedrà impegnati oltre all’Italia, Bulgaria, Montenegro e Lussemburgo. Questa mattina atleti e staff sono stati ospitati presso il Municipio della cittadina lucana. A fare gli onori di casa nel corso di un momento istituzionale di saluto, il sindaco Marco Zippari che ha espresso il proprio orgoglio per la presenza della Nazionale, che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo under 21 maschile, e ha ringraziato quanti hanno reso possibile la realizzazione del Torneo di qualificazione all’Europeo U22M in programma nei prossimi giorni a Marsicovetere. Nel corso dell’incontro sono inoltre intervenuti Enzo Santomassimo, presidente del Comitato Regionale Fipav Basilicata, Matteo Battocchio, primo allenatore della Nazionale under 22, e Marco Carpaneto, competition director del Torneo di qualificazione agli Europei under 22 maschile.