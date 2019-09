Rome Beach Volley Finals: sarà Agatha/Duda-Ludwig/Kozuch la finale femminile

Sarà Brasile-Germania la finale dell’atto conclusivo del circuito internazionale: questo l’ultimo verdetto del Foro Italico, dove si sono concluse le semifinali femminili delle Rome Beach Volley Finals e conseguentemente si sono definiti i nomi delle coppie che domani alle ore 20.20 si giocheranno una fetta importante della propria corsa verso “Tokyo 2020”. Con in palio 1.200 punti nel ranking olimpico, infatti, saranno Agatha-Duda e Ludwig/Kozuch a contendersi la medaglia d’oro femminile, con queste ultime che all’inizio del torneo si trovavano fuori dalle prime quindici posizioni valide per la qualificazione e con i 1.080 punti già garantiti questa sera (in caso di successo finale sarebbero 1.200) raggiungeranno almeno la decima posizione.

Ana Patricia/Rebecca e Heidrich/Vergè-Deprè, invece, proveranno a riscattare la sconfitta di oggi con la conquista della medaglia di bronzo, in palio domani pomeriggio alle ore 17.50.

Questa sera, verrà definita anche la finale del tabellone maschile. La prima semifinale, andrà in scena alle 20.35 tra i tedeschi Thole-Wikler e gli statunitensi Crabb-Gibb, mentre la seconda semifinale (ore 21.50), metterà di fonte i campioni del mondo Krasilinkov-Stoyanvsky e i campioni europei Mol-Sorum.

Ludwig/Kozuch- Heidrich/Vergè-Deprè

Grazie al successo sulle svizzere Heidrich/Vergè-Deprè 2-0 (24-22, 21-13) è la coppia tedesca Ludwig/Kozuch a staccare il pass per la finale che domani metterà in palio 1.200 punti nel ranking olimpico contro le brasiliane Agatha-Duda (ore 20.20). Un traguardo importante, che premia una coppia composta da un’ex pallavolista di livello internazionale come Margareta Kozuch, che dopo aver vinto tanto in Italia e in Europa ha deciso di rimettersi in gioco sulla subbia e dalla campionessa olimpica in carica, ma formata da pochi mesi e quindi bisognosa di mettere in cassaforte punti pesanti. E questa vittoria le dà l’occasione di fare un balzo importante nel ranking olimpico in vista della corsa ai Giochi di Tokyo 2020. Ludwig/Kozuch, infatti, all’inizio di questo torneo si trovavano fuori dalle prime quindici posizioni valide per la qualificazione e con i 1.080 punti già garantiti questa sera (in caso di successo sarebbero 1.200) raggiungeranno almeno la decima posizione.

Il risultato ottenuto, è il frutto di un percorso che ha visto le due tedesche imporsi con determinazione e maturità, sfruttando al meglio i momenti chiave, come testimoniano la vittoria nel finale del tie-break nei quarti di finale contro le cinesi Xia/Wang di oggi pomeriggio e il successo nel primo parziale arrivato ai vantaggi nella semifinale di questa sera (24-22). Una conquista, quella del primo parziale, che ha poi lanciato Ludwig/Kozuch verso la vittoria finale grazie ad un secondo set condotto con fiducia dall’inizio alla fine e chiuso con ampio margine (21-13).

Laura Ludwig: “Partivamo dalla ventesima posizione del ranking e sicuramente non ci aspettavamo questo risultato così importante, ma ce lo siamo guadagnato giocando un beach volley di grande livello in questi giorni. Roma è fantastica, ci sta dando una grande carica e siamo contente di giocare di fronte a questo pubblico la partita più importante della nostra carriera”.

Margareta Kozuch: “Giochiamo insieme da aprile, sono senza parole. Dietro questa finale c’è un sacco di lavoro: ci sano lacrime, amore e sacrifici. Sono felice di aver fatto tutto questo a Roma e in Italia che considero casa mia, dopo aver giocato nel campionato italiano per tanti anni a pallavolo. Il beach volley è un’esperienza di vita, è incredibile quanto abbia conosciuto di me negli ultimi tre anni: mi sono spinta oltre i miei limiti, ricominciando da zero dopo aver vinto una Champions League nell’indoor. Un percorso in salita che sta cominciando a dare i suoi frutti. Adesso andare alle Olimpiadi è il nostro obiettivo più grande”.

Agatha/Duda- Ana Patricia/Rebecca 2-1 (17-21, 21-19, 15-13)

Sono Agatha/Duda a spuntare la sfida tutta brasiliana che metteva in paio il primo posto utile per la finalissima di domani sera alla Grand Stand Arena (ore 20.20). La coppia verde-oro – che ieri aveva eliminato le nostre Menegatti/Orsi Toth – ha tirato fuori un’altra prestazione di carattere, che le ha permesso di avere la meglio sulle connazionali Ana Patricia/Rebecca al tie-break 2-1 (17-21, 21-19, 15-13). Una finale meritata, arrivata dopo aver trovato sulla propria strada le campionesse mondiali in carica Pavan-Melissa, eliminate ai quarti senza troppe difficoltà 2-0 (21-18, 21-14) e guadagnata sul campo dopo una sfida intensa e combattuta contro le proprie connazionali. Qui, infatti, Agatha/Duda hanno saputo rimanere concentrate nei momenti chiave del match e con calma e lucidità sono riuscite a portare la gara al tie-break dopo che la sconfitta nel primo set le aveva costrette a rincorrere. Domani alle 20.20, con in palio 1.200 punti nel ranking olimpico, che tradotti significano un salto importante nella corsa verso “Tokyo 2020”, le due brasiliane affronteranno le tedesche Ludwig/Kozuch nella finalissima del torneo.

Le semifinali, 7 settembre

Tabellone femminile

Agatha/Duda (BRA) - Ana Patricia/Rebecca (BRA) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13).

Ludwig/Kozuch (GER) - Heidrich/Vergè-Deprè (SUI) 2-0 (24-22, 21-13)

Tabellone maschile

Ore 20.35: Thole-Wickler (GER) - Crabb/Gibb (USA)

Ore 21.50: Krasilinkov-Stoyanvsky (RUS) - Mol-Sorum (NOR)

Le finali, 8 settembre

Ore 17.50: Finale 3°-4° posto femminile

Ore 19.05: Finale 3°-4° posto maschile

Ore 20.20: Finale 1°-2° posto femminile

Ore 21.35: Finale 1°-2° posto maschile