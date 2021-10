Si terrà domani 7 ottobre alle ore 10 a Cagliari, presso l’Hublot Nautic Club in via Roma la conferenza stampa delle Sardinia Beach Finals, iniziate oggi e che si concluderanno con le gare che assegneranno le medaglie domenica 10 ottobre. Saranno presenti per l’occasione Giovanni Chessa, Assessore al Turismo del Comune di Cagliari, il presidente del CR FIPAV Sardegna Eliseo Secci, Lorenzo Marzoli event director e operations marketing di Sport e Salute SPA, con loro il Responsabile della Preparazione Olimpica e Paralimpica della FIPAV Libenzio Conti. Le Sardinia Beach Finals rappresentano l’ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale stagionale di beach volley e si daranno battaglia le migliori 10 coppie femminili e maschili del panorama mondiale della disciplina sulla sabbia.