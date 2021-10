Sardinia Beach Finals: domani il via alle gare, le coppie azzurre presentano l’appuntamento

È terminato il conto alla rovescia per l’inizio delle Sardinia Beach Finals, ultimo appuntamento del calendario internazionale di beach volley. Saranno tre le coppie tricolori presenti a Cagliari presso la “Calata via Roma”: Marta Menegatti e Valentina Gottardi, Paolo Nicolai-Daniele-Lupo, Enrico Rossi-Adrian Carambula. I primi a scendere in campo, nel tabellone maschile, saranno Adrian Carambula ed Enrico Rossi contro i campioni olimpici Mol-Sorum nel match d’esordio in programma domani 6 ottobre alle ore 16.30. Alle ore 17.30, invece, faranno il loro esordio Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre, reduci dal primo posto nell’ultima tappa del Campionato Italiano a Caorle, affronteranno nel primo match le svizzere campionesse d’Europa Bestschart-Huberli alle ore 17.30. Gli avieri Daniele Lupo e Paolo Nicolai se la vedranno contro gli olandesi Varenhorst/Van de Velde nel match d’esordio in programma sempre domani alle ore 19.30. Tutte le gare del torneo saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Volleyball World (QUI)

Lupo e Nicolai, che si presentano a Cagliari con tanta voglia di chiudere al meglio questa lunga stagione internazionale, hanno raccontato le impressioni della vigilia:

PAOLO NICOLAI: “Abbiamo svolto un buon periodo di preparazione con i ragazzi della Repubblica Ceca e della Svezia. Abbiamo quindi ripreso il ritmo sia di allenamento che di gara dopo aver disputato i Giochi Olimpici e i Campionati Europei. Le Sardinia Beach Finals rappresentano l’ultimo appuntamento dell’anno e abbiamo voglia di far bene, giocare in casa poi ci dà uno stimolo ancora maggiore. Per noi è motivo di grande orgoglio essere di nuovo tra le prime coppie del ranking, negli ultimi anni il livello si è alzato tantissimo e ci sono coppie di assoluto valore che non sono riuscite ad entrare tra le migliori dieci. In questo torneo, come anche negli altri in cui abbiamo giocato, incontreremo atleti molto forti e ogni partita sarà complicatissima. Da parte nostra dovremo farci trovare pronti e affrontare le difficoltà che incontreremo durante le Finals.

DANIELE LUPO: “Il nostro obiettivo in questo torneo è sempre quello di cercare un miglioramento continuo partita dopo partita. Sarà sicuramente una competizione molto dura, ci saranno le migliori dieci coppie al mondo e ci aspettiamo match con un grandissimo livello di gioco. Noi arriviamo a questo appuntamento con la giusta carica. Lupo si sofferma poi sulle avversarie nella pool: “Tutte le squadre del nostro girone sono fortissime. Sarà un torneo molto equilibrato, con partite molto tirate fino alla fine. La componente fortuna in situazioni come queste potrà risultare poi decisiva”.

Anche Menegatti e Gottardi inizieranno domani il proprio percorso nel tabellone principale e a un giorno dall’esordio nella competizione, queste le loro sensazioni:

MARTA MENEGATTI: “Ci siamo preparate bene per questo importante appuntamento. Veniamo da un periodo intenso di allenamento che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, per noi essere qui è un motivo di grande orgoglio. Qui a Cagliari vogliamo mettere in campo il nostro miglior beach volley e non vediamo l’ora di iniziare questa avventura. Per me è stata una stagione veramente moto intensa, un processo di qualifica olimpica molto travagliato che comunque alla fine si è concluso con la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il recente successo alla tappa conclusiva del Campionato Italiano Assoluto di Carole conquistato con Valentina è stato inaspettato ma allo stesso tempo molto bello. Ora alle Sardinia Beach Finals come detto vogliamo fare del nostro meglio e goderci questa esperienza insieme. Ci aspettiamo un torneo di altissimo livello, qui sono presenti le migliori coppie al mondo. Noi siamo una coppia che si è formata da poco quindi raccoglieremo tutto quello che di buono questo percorso produrrà".

VALENTINA GOTTARDI: “Anche io sono molto soddisfatta della stagione. Ho fatto il mio esordio internazionale nel World Tour di Cervia, sono felicissima del titolo conquistato ai Campionati Italiani Under 20 e poi la tappa di Caorle del Campionato Italiano Assoluto vinta al fiano di Marta è stata una bella sorpresa. Sono entusiasta di essere qui e di poter competere con le migliori coppie del mondo. E’ la mia prima partecipazioni alle finali del World Tour e cercherò di giocare al meglio divertendomi”.

Gli italiani in gara:

MARTA MENEGATTI. Nata il 16 agosto 1990, ad Adriano Nel Polisine (RO). Altezza 180 cm. Società attuale: Aeronautica Militare. Esordio nel World Tour Open di Barcellona 2009

Medaglie vinte-2010: 2° posto Open Phuket (World Tour), 2° posto Alanya (JWC): 2011 1° posto Campionati Europei, Kristiansand (CEV), 2° posto Open Myslowice (World Tour), 3° posto Grand Slam Gstaad (World Tour), 3° posto Open Phuket (World Tour), 2012 2° posto Grand Slam Pechino (World Tour), 2° posto Stare Jablonki (World Tour), 3° posto Grand Slam Berlino (World Tour), 3° posto Open Brasilia (World Tour), 2014 2° posto Grand Slam San Paolo (World Tour), 2015 1° posto Open Sochi (World Tour), 2° posto Open Antalya (World Tour), 3° posto Grand Slam Mosca (World Tour), 3° posto Open Puerto Vallarta (World Tour). 2017: 3° posto Alanya Masters (CEV). 2018: 1° posto 2 stelle Agadir (World Tour), 3° posto 1 stella Shepparton (World Tour); 2° posto 3 stelle Quinzhou (World Tour).

VALENTINA GOTTARDI. Nata il 12novembre 2002, a Modena Altezza 185 cm. Società attuale: Scuola di pallavolo Anderlini Modena. Esordio nel World Tour 1 Stella di Cervia 2021.

PAOLO NICOLAI. Nato il 6 agosto 1988, a Ortona (CH). Altezza 205. Società attuale: Aeronautica Militare. Esordio World Tour: 2008 Open Roseto degli Abruzzi.

Medaglie vinte – 2012: 2° posto Grand Slam Pechino (World Tour), 3° posto Grand Slam Gstaad (World Tour). 2013: 2° posto Open Fuzhou (World Tour), 3° posto Grand Slam Corrientes (World Tour), 3° posto Grand Slam Long Beach (World Tour), 3° posto Grand Slam Xiamen (World Tour), 2014 1° posto Open Fuzhou (World Tour), 1° posto Grand Slam Shanghai (World Tour), 1° posto Campionati Europei Cagliari (CEV). 2015: 3° posto Open Sochi (World Tour). 2016: 2° posto Giochi Olimpici Rio 2016, 1° posto Open Sochi (World Tour), 1° posto Campionati Europei Biel (CEV), 2° posto Open Vitoria (World Tour), 2° posto Open Fuzhou (World Tour). 2017: 1° posto Campionati Europei di Jurmala, 2° posto 3 stelle Xiamen (World Tour), 2° posto 5 stelle Porec (World Tour 5), 3° posto 4 stelle Rio de Janeiro (World Tour), 3° posto 3 stelle L'Aia (World Tour), 3° posto Amburgo (finali World Tour), 2018 2° posto 5 stelle Fort Lauderdale (World Tour), 2020 3° posto Campionati Europei Jurmala (CEV).

DANIELE LUPO. Nato il 9 maggio 1991, a Roma. Altezza 194. Società attuale: Aeronautica Militare. Esordio nel World Tour: Grand Slam di Roma 2009

Medaglie vinte – 2012: 2° posto Grand Slam Pechino (World Tour), 3° posto Grand Slam Gstaad (World Tour), 2013 2° posto Open Fuzhou (World Tour), 3° posto Grand Slam Corrientes (World Tour), 3° posto Grand Slam Long Beach (World Tour), 3° posto Grand Slam Xiamen (World Tour), 2014 1° posto Open Fuzhou (World Tour), 1° posto Grand Slam Shanghai (World Tour), 1° posto Campionati Europei Cagliari (CEV) 2015 3° posto Open Sochi (World Tour). 2016 2° posto Giochi Olimpici Rio 2016, 2° posto Open Vitoria (World Tour), 2° posto Open Fuzhou (World Tour), 1° posto Open Sochi (World Tour), 1° posto Campionati Europei Biel (CEV). 2017 1° posto Campionati Europei Jurmala (CEV), 2° posto 3 stelle Xiamen (World Tour), 2° posto 5 stelle Porec (World Tour), 3° posto 4 stelle Rio de Janeiro (World Tour), 3° posto 3 stelle L'Aia (World Tour), 3° posto Amburgo (Finali World Tour). 2018: 2° posto 5 stelle Fort Lauderdale (World Tour), 2020 3° posto Campionati Europei Jurmala (CEV).

ADRIAN CARAMBULA. Nato il 16 marzo 1990, a Montevideo (Uruguay). Altezza 180 cm. Società attuale: Aeronautica Militare. Esordio nel World Tour: Grand Slam Roma Mosca 2015

Medaglie vinte- 2015: 1° posto Open Antalya (World Tour), 1° posto Milan Master (CEV), 2° posto Campionati Europei Klagenfurt (CEV), 3° posto Major Porec. 2016 1° posto Open Doha (World Tour). 2019 2° posto 3 stelle Sydney (World Tour).

ENRICO ROSSI. Nato il 27 giugno 1993, a Cesenatico (FC). Altezza 195 cm. Società attuale: Aeronautica Militare. Esordio nel World Tour: Open Xiamen 2014

Medaglie vinte - 2015: 1° posto Zonal Event Barcellona (Wevza), 1° posto Zonal Event Montpellier (Wevza), 2° posto Satellite Vaduz (CEV). 2017: 1° posto 1 Stella Aalsamer (World Tour), 1° posto Satellite Vaduz (CEV), 1° posto Zonal Event Barcellona (Wevza), 2° posto Zonal Event Ravenna (Wevza), 2019 2° posto 3 stelle Sydney (World Tour).

Tabellone Femminile

Pool A

Menegatti/Gottardi (Italia); Makroguzova/Kholomina (Russia); Betschart/Hüberli (Svizzera); Borger/Sude (Germania); April/Alix (Stati Uniti)

Pool B

Agatha/Duda (Brasile); Sponcil/Claes (Stati Uniti); Pavan/Melissa (Canada); Keizer/Meppelink (Paesi Bassi); Vergé-Dépré, A./Heidrich (Svizzera)

Il calendario delle azzurre

6 ottobre: Menegatti/Gottardi-Bestschart/Huberli (ore 17.30)

7 ottobre: Menegatti/Gottardi-Alix/April (ore 11.30); Menegatti/Gottardi-Makroguzova/Kholomina (ore 19.30)

8 ottobre: Menegatti/Gottardi-Borger/Sude (ore 16)

Tabellone Maschile

Pool A

Nicolai/Lupo (Italia); Crabb/Gibb (Stati Uniti); Perusic/Schweiner (Repubblica Ceca); Varenhorst/Van de Velde (Paesi-Bassi); Plavins/Tocs (Lettonia).

Pool B

Carambula/Rossi (Italia); Cherif/Ahmed (Qatar); Mol/Sørum (Norvegia); Brouwer/Meeuwsen (Paesi Bassi); Semenov/Leshukov (Russia).

Il calendario degli azzurri

6 ottobre: Carambula/Rossi-Mol/Sorum (ore 16.30); Nicolai/Lupo-Varenhorst Van de Velde (19.30)

7 ottobre: Nicolai/Lupo-Plavins/Tocs (ore 14.30); Carambula/Rossi-Cherif/Ahmed (18.30); Nicolai/Lupo-Crabb/Gibb (21.30)

8 ottobre: Carambula/Rossi-Semenov/Leshukov (ore13); Nicolai/Lupo-Perusic/Schweiner (ore 18); Carambula/Rossi-Brouwer/Meeuwsen (ore 21)

Il programma del main draw

6 e 7 ottobre: main draw fase a gironi. Gare a partire dalle ore 9.30. Ultimo match in programma ore 22.30

8 ottobre: conclusione fase a gironi. Gare a partire dalle ore 11. Ultimo incontro in programma alle ore 22.

9 ottobre: quarti di finale a partire dalle ore 14.30 e semifinali a partire dalle ore 19.30

10 ottobre: Finale 3°-4° posto femminile (ore 18), Finale 3°-4° posto maschile (ore 19), Finale femminile (ore 20.30), Finale maschile (ore 22)

La Formula

Alle Sardinia Beach Finals prenderanno parte 10 squadre (divise in due pool) per genere che partiranno direttamente dal Main Draw. Il torneo prevede una fase a gironi e una successiva fase a eliminazione diretta. Per la fase a pool, le partite saranno giocate seguendo la formula del round robin. La prima classificata di ciascuno raggruppamento staccherà il pass per le semifinali, mentre, le seconde e terze classificate si affronteranno nei quarti di finale prima di andare a completare il tabellone con le migliori quattro per genere della manifestazione. Il torneo si concluderà con le gare che assegneranno le medaglie.

Tutti i dettagli sul sito ufficiale della manifestazione (QUI).