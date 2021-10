Sardinia Beach Finals: gli azzurri Lupo-Nicolai chiudono al quarto posto

Si chiude al quarto posto il cammino di Daniele Lupo e Paolo Nicolai alle Sardinia Beach Finals. La coppa azzurra ha infatti ceduto con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-17) alla forte coppia olandese formata da Varenhorst/Van De Velde nella finale per il terzo e quarto posto. Nel primo set sono stati gli olandesi a scappare in avanti con gli azzurri costretti ad inseguire. Con il passare delle azioni, però, Lupo e Nicolai hanno tentato la rimonta, ma nel finale sono stati Varenhorst/Van De Velde chiudere il parziale (23-21). Emozionante anche il secondo set. Qui gli azzurri sono tornati a soffrire, mentre gli olandesi hanno preso il comando (2-5). Lupo e Nicolai con il passare del gioco sono scivolate più indietro (5-9) e Varenhorst/Van De Velde si sono aggiudicati l'incontro e il terzo posto nel torneo (21-17). Nel tabellone femminile le campionesse olimpiche April Ross e Alexandra Klineman hanno conquistato il terzo posto alle Sardinia Beach Finals. Le statunitensi nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto 2-0 (21-8, 21-17) la coppia russa composta da Nadezda Makroguzova e Svetlana Kholomina. Una sfida entusiasmante in cui le statunitensi hanno quasi sempre dominato il match, fermando sul nascere i tentativi di rimonta delle avversarie.

PAOLO NICOLAI: “Sono dispiaciuto soprattutto per come si è concluso il primo set, abbiamo fatto una bella rimonta che purtroppo non si è conclusa come volevamo. Sapevamo che ogni partita sarebbe stata durissima, qui ci sono le migliori coppie al mondo. Sono comunque orgoglioso di come siamo stati in campo in tutta la manifestazione. Le Finals di quest’anno giocate a Cagliari credo abbiamo offerto dei match entusiasmanti, c’è un po' di rammarico per la non presenza del pubblico ma tutti sappiamo cosa abbiamo passato negli ultimi due anni. Mi auguro che dalla prossima stagione potremo avere sempre accanto a noi il pubblico e farli divertire dal vivo.

DANIELE LUPO: “La stagione appena conclusa è stata molto bella come tutte le altre giocate negli ultimi unici anni. In tutte le manifestazioni in cui abbiamo partecipato quest’anno siamo sempre stati competitivi, poi a volta la sfortuna e la bravura degli avversari non ti permettono di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Per tutta la stagione abbiamo lavorato con passione e tanta professionalità e non abbiamo nulla da recriminarci. Sulle Sardinia Beach Finals: Quello appena concluso, come ha detto anche Paolo, è stato un torneo dal grandissimo valore tecnico, credo sia stato uno spettacolo per tutti coloro che hanno avuto modi di vedere le partite. Anche dal punto di vista organizzativo voglio fare i complimenti alla FIPAV e coloro che hanno lavorato accanto alla federazione per la riuscita dell’evento.”

Tabellone femminile

10/10 3°-4° posto Makroguzova/Kholomina (RUS) – April/Alix (USA) 0-2 (8-21, 17-21)

10/10 1°-2° posto Borger/Sude (GER) – Pavan/Melissa (CAN) (ore 20.30)

Tabellone maschile

10/10 3°-4° posto Lupo/Nicolai (ITA) – Varenhorst/Van De Velde (NED) (21-23, 21-17)

10/10 1°-2° posto Perusic/Schweiner (CZE) – Mol/Sorum (NOR) (ore 22)