Seconda vittoria per gli azzurrini in amichevole contro la Kemas Lamipel Santa Croce

Si è conclusa con la vittoria per gli azzurrini, la seconda amichevole in programma tra la nazionale under 21 di Angiolino Frigoni e la Kemas Lamipel Santa Croce. Il match, andato in scena presso il Palazzetto dello Sport Giancarlo Parenti di Santa Croce sull’Arno (PI), ha visto Stefani e compagni superare la formazione toscana 3-0 (26-24, 25-19, 25-17). Come nella precedente amichevole, vinta sempre dalla compagine azzurra, al termine dei tre set si è deciso di giocarne un quarto, vinto dal Santa Croce 25-21. Ottimi test quelli dei ragazzi di coach Frigoni che, contro una squadra che milita in Serie A2, sono riusciti a dimostrare un buono stato di forma, che fa ben sperare in vista dei Campionati del Mondo di categoria in programma in Sardegna dal 23 settembre al 3 ottobre. Nella giornata di domani la squadra azzurra sarà impegnata nell’ultimo test match in programma alle ore 17 contro la Emma Villas Aubay Siena.

Il tabellino

ITALIA U21- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (26-24, 25-19, 25-17)

Italia: Porro 3, Magalini 8, Cianciotta 13, Stefani 14, Rinaldi 13, Comparoni 5, Gottardo (L). Crosato 1, Pol 2, Ferrato, Schiro. All. Frigoni

Kemas Lamipel Santa Croce: Colli 8, Arasomwan 5, Acquarone 3, Fedrizzi 4, Procelli 5, Bezerra 12, Pace (L). Ferrini 2. N.e. Spostato, Festi, Giovannetti, Menchetti, Caproni, Riccioni. All. Douglas

Durata set: 27’, 24’, 20’

Italia: 6 a, 13 bs, 14 mv, 21 et

Kemas Lamipel Santa Croce: 5 a, 9 bs, 6 mv, 17 et

Il calendario delle amichevoli

12 settembre: Italia U21 - Emma Villas Aubay Siena (ore 17)

Il programma di lavoro

9-13 settembre collegiale a Santa Croce sull'Arno (PI) con stage con Kemas Lamipel Santa Croce e Emma Villas Aubay Siena

16-17 settembre collegiale a Roma

18 settembre partenza per la Sardegna