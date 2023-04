Secondo appuntamento con il Circuito 2023 del Volley S3: lunedì ad Ancona

Sarà un lunedì speciale per Ancona. Il capoluogo marchigiano, il prossimo 17 aprile, ospiterà la seconda tappa del Circuito 2023 del Volley S3: dopo il grande successo del debutto di Verona, l’appuntamento con il tour della schiacciata si sposterà al PalaPrometeo di Ancona. L’evento, inizialmente previsto all’aperto presso piazza Pertini, è stato spostato al coperto del palazzetto dello sport a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste per l’inizio di settimana.

L’area delle Marche è storicamente molto legata alla pallavolo ed è facile prevedere che l’appuntamento con Volley S3 di Ancona accenderà la passione di tanti giovanissimi che si avvicineranno al mondo dello sport e, più nello specifico, alla pallavolo grazie al progetto che permetterà loro di essere proiettati immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento.

Non mancherà l’allegria visto che il Volley S3 coinvolgerà i giovani atleti fino a renderli protagonisti di una vera e propria festa della pallavolo: questo permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza di crescita e di apprendimento grazie all’impegno degli smart coach, affiancati da Andrea Lucchetta che è tra gli ideatori del progetto insieme ai tecnici Marco Mencarelli e Mario Barbiero. La presenza dell’ex campione del Mondo renderà ancor più indimenticabili le giornate per i giovanissimi pallavolisti che vi parteciperanno.

Nella prima tappa di Verona sono stati 5.000 gli studenti che hanno partecipato all’appuntamento con la prima tappa del progetto che si concluderà il prossimo 31 maggio toccando le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile.

Dopo Ancona il circuito 2023 proseguirà poi con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), prima di proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.

Il circuito del Volley S3 è cresciuto negli ultimi anni grazie a prestigiosi partner che hanno affiancato il progetto: l’ ESA ha firmato con la Federazione Italiana Pallavolo una lettera di intenti con l’obiettivo di formare e promuovere giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica, Rai Kids è media partner del progetto federale, ma in questa edizione del circuito sono presenti anche il Dipartimento per lo Sport, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la Fondazione EBRI, Coldiretti e Parmigiano Reggiano mentre Decathlon ha siglato protocollo di intenti per rendere più accessibile lo sport attraverso i propri prodotti. In questa nuova stagione è stato raggiunto l’accordo per la produzione dei palloni ufficiali del movimento volley S3, con il logo della Federazione Italiana Pallavolo e del Volley S3: saranno disponibili da febbraio in tutti i negozi Decathlon e su decathlon.it, verranno messi a disposizione dei Comitati regionali e territoriali FIPAV e saranno presenti nelle tappe del villaggio del volley S3 per il prossimo biennio. Agli eventi del Circuito 2023 del Volley S3 parteciperanno anche i Comitati regionali e territoriali FIPAV che sono parte attiva di questo progetto rivolto ai giovani.