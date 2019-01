Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI esce sconfitto dalla trasferta di Bergamo

Niente da fare per il Club Italia Crai nella trasferta di Bergamo, dove contro la prima della classe è uscito sconfitto per 3-0 (25-12, 25-12, 25-21).

Una sconfitta arrivata al termine di una gara che già sulla carta si preannunciava molto complicata contro una squadra costruita per vincere, composta da tanti elementi in grado di fare la differenza in questo campionato e in grado fino ad ora di uscire sconfitta solo dallo scontro diretto contro Piacenza.

Per queste ragioni, infatti, il risultato di questa sera non può compromettere nulla all’interno di una stagione fino ad ora dal bilancio positivo e con ancora molte gare di regular season da disputare.

Dopo i primi due set nei quali gli azzurrini hanno faticato a trovare la quadra, con capitan Salsi costretto ad abbandonare il campo per un infortunio ad un dito nella prima metà del secondo parziale, sostituito da Zonta, il team federale ha provato a rialzarsi nella terza frazione. Qui, le due squadre hanno giocato punto a punto fino alle battute finali ma gli sforzi fatti non hanno comunque premiato gli azzurrini, che si sono dovuti arrendere (25-21). La prossima gara del Club Italia è in programma sabato 19 gennaio alle 17 contro Prata di Pordenone.

CRONACA – Per quanto riguarda le scelte iniziali, da segnalare il ritorno in campo da titolare di Maletto al centro insieme a Mosca, preferito a Nicola Cianciotta che ha avuto qualche linea di febbre in settimana ma subentrato poi nel secondo parziale. Per il resto dunque tutto confermato con Salsi in palleggio, Stefani opposto, Recine e Dal Corso schiacciatori e Federici come libero.

Partita subito bene la formazione di casa, che pronti via ha trovato un vantaggio sostanzioso grazie ad un approccio contrassegnato da ottime giocate soprattutto a muro e in servizio (16-6). Anche nella seconda metà, poi, gli azzurrini non sono riusciti a risalire la china chiudendo il set in svantaggio (25-12).

Nel secondo parziale, dopo una brevissima fase di equilibrio iniziale (7-5), sono stati ancora una volta Shavrak e compagni a prendere in mano il pallino del gioco (17-7) con il team federale costretto a rinunciare al proprio palleggiatore e capitano Salsi per un problema al dito. Anche il finale è stato per i padroni di casa, che hanno chiuso avanti (25-12).

Buona reazione nel terzo parziale, con coach Cresta che ha messo mano alla formazione inserendo Gamba come opposto oltre al centrale Cianciotta entrato nel finale del set precedente. Qui, infatti, le due squadre hanno dato vita ad un lungo botta e risposta durato fino alle battute finali (22-21), dove però è stata ancora una volta la squadra di Spanakis a prevalere chiudendo (25-21) e portandosi a casa la vittoria.

FRANCESCO RECINE: “Siamo dispiaciuti soprattutto per l’approccio di questa sera. Nei primi due set, infatti, abbiamo commesso troppi errori presi forse dalla foga di voler fare punto e invece magari avremmo dovuto giocare qualche palla in più. Nel terzo set, poi, siamo entrati con maggiore grinta e siamo riusciti ad esprimerci meglio giocando forse con la mente più sgombra. Sapevamo comunque che oggi non sarebbe stata facile, Bergamo non è prima per caso e lo dimostra in ogni partita, per questo non ci demoralizziamo e proveremo a rifarci già dalla prossima gara contro Prata in casa.”

OLIMPIA BERGAMO-CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-12, 25-12, 25-21)

Club Italia: Maletto, Salsi 2, Recine 6, Mosca 4, Stefani 4, Dal Corso, libero: Federici, Cianciotta 2, Zonta 1, Motzo 8, Gamba 3, Benedicenti. Ne: Maletto, Magalini. All. Cresta

Bergamo: Shavrak 6, Erati 10, Garnica 3, Tiozzo 9, Cargioli 6, Romanò 11, libero: Innocenti, Cristofaletti 2, Sette 1, Franzoni. Ne: Marzorati, Cioffi, Cogliati, Gritti. All. Spanakis.

Durata: 19’, 20’, 27’

Arbitri: Massimo Piubelli, Emilio Sabia

Club Italia: 3 a, 14 bs, 2 mv, 27 et.

Bergamo: 5 a, 12 bs, 12 mv, 16 et.