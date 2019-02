Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cuneo nell'anticipo del sabato

Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, domani alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) il Club Italia Crai ospiterà l’Acqua San Bernardo Cuneo.

La gara in questione sarà la prima di due match consecutivi che gli azzurrini giocheranno tra le mura amiche, che sarà seguita dalla sfida con Cisano Bergamasco dopo la sosta il 16 febbraio. Date le ultime tre sconfitte rimediate in altrettanti turni di campionato, l’appuntamento di domani rappresenterà una concreta possibilità di interrompere il trend non soddisfacente e ricominciare a far muovere la classifica, dove attualmente gli azzurrini si trovano al nono posto con 25 punti e un distacco di sei lunghezze sulla decima Prata di Pordenone. Quella di domani, inoltre, sarà una gara speciale sia per il coach Monica Cresta, che ha allenato a Cuneo per sei anni e sia per Gamba e Zonta che sono cresciuti nel settore giovanile della squadra piemontese.

Per quanto riguarda lo stato di forma dei ragazzi del team federale, a parte un piccolo fastidio alla schiena per Dal Corso che sarà comunque normalmente in gruppo, il coach Monica Cresta potrà contare sulla disponibilità di tutta la squadra.

Per quanto riguarda la formazione ospite, la situazione è sicuramente diversa rispetto alla gara di andata, conclusasi con una vittoria al tie-break per Cuneo dopo una lunga battaglia, sia per quanto riguarda la classifica e sia per i cambiamenti apportati in questi mesi. Al match disputato al Pala Banca le due squadre erano arrivate dopo un avvio di stagione tutto sommato positivo, le maggiori difficoltà per la formazione piemontese, infatti, si sono concretizzate principalmente nella parte centrale della stagione, quando poi la società ha optato per il cambio di guida tecnica tra Barisciani e Serniotti. Oltretutto nel mercato di gennaio la formazione piemontese si è rinforzata con l’innesto dello schiacciatore classe ’95 ex Trentino Volley Tiziano Mazzone. Nell’ultimo turno di campionato, infine, Cuneo è riuscita a conquistare una preziosa vittoria sulla Pag Taviano, superandola in classifica con 17 punti.

L’incontro di domani sarà diretto dai due arbitri Enrico Autuori e Deborah Proietti.

KRISTIAN GAMBA: “Devo dire che il clima in palestra in queste ultime settimane è leggermente mutato. Gli ultimi risultati infatti ci hanno imposto di vedere tutto con estrema serietà dopo un girone d’andata nel quale eravamo riusciti a toglierci diverse soddisfazione. Oltre ad aver perso contro squadre che erano sotto di noi in classifica, in generale il percorso di crescita di una squadra giovane dovrebbe prevedere i maggiori problemi in avvio e non verso la fine della stagione. La gara di domani dunque sarà un banco di prova importante per riprendere il nostro cammino e per riscattare il match d’andata, dove dopo un primo set ottimo siamo un po’ calati, come ci succedeva spesso in quella fase della stagione. Loro hanno cambiato allenatore e hanno inserito Mazzone dunque sarà una gara diversa, ma sappiamo che dovremo rimanere lucidi perché sarà l’aspetto mentale a fare la differenza. Personalmente poi, incontrare Cuneo è sempre speciale, perché è la squadra dove sono cresciuto e dove ancora conservo molte amicizie.”

FRANCESCO RECINE: “Quella di domani sarà un’opportunità importante per riscattarci dopo gli ultimi risultati. Abbiamo la possibilità di giocare due gare consecutive in casa e dobbiamo essere bravi a sfruttare il fattore campo per ricominciare a fare risultati, che logicamente ci aiuterebbe anche sul punto di vista psicologico. Dopo un girone di ritorno nel quale le squadre si sono affrontate a viso aperto e senza fare troppi calcoli adesso le gare cominciano ad essere pesanti anche per una classifica gli obbiettivi finali per ogni formazione. Questo vuol dire che ci aspettano tutte gare toste e intense, a cominciare da domani contro Cuneo. Rispetto alla gara di andata, poi, hanno cambiato allenatore e inserito qualcuno dunque è difficile anche prendere quel riferimento, dovremo essere bravi a rimanere concentrati per tutta la partita.”