Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Prata di Pordenone nell'anticipo del sabato

Per l’anticipo della quarta giornata del girone di ritorno, il Club Italia Crai sarà impegnato nella sfida casalinga contro Prata di Pordenone, che si giocherà domani alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

La gara di domani rappresenta senza dubbio una possibilità per ripartire per i ragazzi di Monica Cresta, che dopo la sconfitta della scorsa settimana a Bergamo vorranno sicuramente riprendere il percorso tracciato fin da inizio stagione, che li ha portati a togliersi soddisfazioni importanti e a consolidare una posizione nella parte alta della classifica con 25 punti e a sole quattro lunghezze dalla quarta posizione, ultima valida in ottica play-off. Per farlo servirà però un ottima prestazione contro una squadra che è in piena corsa salvezza e che, dopo i soli nove punti conquistati nella prima parte di stagione, ha iniziato bene il girone di ritorno, mettendo in cassaforte cinque punti con una sconfitta e due vittorie al tie-break, ultima delle quali arrivata ai danni di Gioia del Colle. Restano, tuttavia, ancora da valutare le condizioni del capitano Salsi che dopo l’infortunio ad un dito rimediato nella trasferta di Bergamo è ancora in forse per il match contro Prata anche se si è allenato con il resto del gruppo e farà di tutto per essere in campo.

Per quanto riguarda il calendario, con la gara di domani gli azzurrini entreranno in un mini-ciclo nel quale avranno l’opportunità di disputare tre delle prossime quattro gare tra le mura amiche. Dopo la trasferta della prossima settimana a Castellana Grotte, infatti, il Club Italia affronterà a distanza ravvicinata Cuneo e Cisano Bergamasco a Vigna di Valle.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre è stato il team federale ad avere la meglio, grazie alla vittoria arrivata al tie-break nella gara di andata in Friuli Venezia Giulia.

L’incontro sarà diretto dai due arbitri Antonio Gaetano e Antonio Capolongo.

MONICA CRESTA: “Spero ci sia una reazione da parte dei ragazzi. Sicuramente domani non sarà facile contro una squadra che è in lotta per la salvezza e viene da un buon periodo di forma nel quale ha conquistato diversi punti. Nella partita di andata anche se è arrivata la vittoria potevamo fare qualcosa di più a mio avviso, ma ci siamo ritrovati a giocare in un Palazzetto gremito di gente e il fattore pubblico ci ha messo un po’ in difficoltà in alcuni momenti. Dobbiamo ancora aspettare di capire se avremo a disposizione Salsi dopo l’infortunio al dito rimediato a Bergamo, lo valuteremo tra oggi e domani dopo la rifinitura. Speriamo di averlo in gruppo ma anche qualora non dovesse esserci è logico che i ragazzi che andranno in campo faranno di tutto per portare a casa il risultato.”

MATHEUS MOTZO: “Questa settimana abbiamo lavorato intensamente in palestra per cercare di mettere velocemente alle spalle la sconfitta di Bergamo, che è vero che ci pesa ma resta sempre una singola gara in un campionato ancora abbastanza lungo e in cui possiamo dire sicuramente la nostra. La partita di domani potrà essere dunque la giusta occasione per rialzarci ma non dovremo assolutamente commettere l’errore di sottovalutare la situazione. Loro sono una squadra in salute che viene da diversi risultati utili e ha iniziato bene questo girone di ritorno. Oltretutto sono in corsa per la salvezza dunque saranno molto motivati e vorranno venire qui a fare punti. Credo proprio che sarà una bella battaglia.”