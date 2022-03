Serie A2F: azzurrine a Lanciano per sfidare Altino Volley

Secondo impegno con il calendario della pool Salvezza vivo Serie A2 per il Club Italia CRAI. Le azzurrine sono in viaggio per raggiungere Lanciano dove domani, domenica 27 marzo, affronteranno alle 16 Tenaglia Altino Volley. La formazione di casa attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con 4 punti, frutto della vittoria nell’ultima giornata della regular season e della sconfitta al tie-break con Modica nel primo turno della Pool Salvezza.

Il Club Italia CRAI, invece, arriva a questa seconda giornata della seconda fase della stagione dopo la vittoria per 3-0 ottenuta lo scorso weekend a Milano contro Seap Dalli Cardillo Aragona. I 3 punti guadagnati contro le siciliane hanno permesso alle azzurrine di salire al secondo posto della classifica della Pool Salvezza.

Quello di domani, per il Club Italia CRAI sarà un match da non sottovalutare.

“Per fare bene dovremo avere il giusto approccio alla partita – afferma la giovane schiacciatrice azzurrina Lisa Esposito – per riuscire a imporre il nostro gioco e non lasciare spazio alle avversarie, come abbiamo fatto la scorsa settimana contro Aragona. Siamo una squadra giovane e fare esperienza ci ha aiutato e continua ad aiutarci a fare progressi. Ora, se riusciremo ad avere sempre il giusto atteggiamento in campo, sicuramente potremo anche esprimere al meglio e con maggiore continuità il nostro potenziale, cosa che ci permetterà di trovare maggiore costanza anchenei risultati”.

Classe 2005, Esposito, al primo anno al Club Italia CRAI, racconta così la propria esperienza nella formazione federale. “Nella passata stagione ho disputato - e vinto - il Campionato di Serie C con la Synergy Volley Venezia. Venire al Club Italia ha rappresentato per me uno stravolgimento totale della mia vita, ma sono felice di aver fatto questa scelta. E’ la prima volta che vivo lontana dalla mia famiglia e dai miei amici. All’inizio è stato difficile trovare il giusto ritmo, ma è sicuramente una scelta che rifarei. Tra i due campionati poi, quello di Serie c e quello di A2, c’è moltissima differenza, qui le avversarie sono molto più esperte, e l’impatto è stato impegnativo. In questa stagione non ho giocato molto durante la stagione, ma questa esperienza mi è servita tantissimo per crescere sia dal punto di vista pallavolistico che per quanto riguarda quello personale. Conoscevo parte delle mie nuove compagne perché a settembre ho disputato insieme a loro il Mondiale under 18 in Messico, dove abbiamo conquistato la medaglia d’argento. Spero di continuare questo percorso nel migliore dei modi e di portare sempre un contributo positivo alla squadra ogni volta che sarò chiamata ad entrare in campo”.

ARBITRI – E’ fissato per domani, domenica 27 marzo, alle ore 16.00 al Palazzetto dello Sport di Lanciano il fischio di inizio del match tra Tenaglia Altino Volley e Club Italia CRAI, valido per la seconda giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2. La partita sarà arbitrata da Ugo Feriozzi e Filippo D'Amico.

DIRETTA – Come per la regular season tutte le partite della seconda fase del Campionato vivo Serie A2 possono essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World: per seguire il match tra Tenaglia Altino Volley e Club Italia CRAI cliccare QUI.

LA GIORNATA – Queste le gare in programma nel weekend per la 2ª giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2:

Domenica 27 marzo - ore 16.00

Tenaglia Altino Volley - Club Italia CRAI

Domenica 27 marzo - ore 17.00

Egea Pvt Modica - Assitec Volleyball Sant'Elia

Seap Dalli Cardillo Aragona - Anthea Vicenza

Sigel Marsala Volley - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

LA CLASSIFICA - Questa la classifica della Pool Salvezza vivo Serie A2 (le 8 formazioni conservano i punti conquistati nella prima parte della stagione): 1. Sigel Marsala Volley 32 (12-9); 2. Club Italia CRAI 22 (8-13); 3. Anthea Vicenza 21 (6-15); 4. Assitec Volleyball Sant'Elia 17 (6-15); 5. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 15 (5-16); 6. Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-17); 7. Egea Pvt Modica 9 (3-18); 8. Tenaglia Altino Volley 4 (1-20).

*Punti (Vinte-Perse)