Serie A2F: azzurrine ospiti di Montecchio nell’ultimo turno della regular season

L’ultima giornata della regular season vedrà il Club Italia CRAI impegnato in trasferta. Domani, domenica 6 marzo, le azzurrine saranno ospiti dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio per il 22° turno (11° di ritorno) del calendario del Girone B del Campionato vivo Serie A2.

“Montecchio è una squadra ben organizzata e agguerrita – afferma Anna Pelloia, capitana e palleggiatrice delle azzurrine –. Le nostre avversarie di domani hanno dimostrato valore nel corso della stagione. Noi, visti gli alti e bassi di cui siamo state protagoniste, abbiamo bisogno di maggiore equilibrio e dobbiamo essere più costanti. Dobbiamo aggredire l’avversario senza mollare mai e mettere in campo maggiore grinta rispetto a quanto fatto nelle ultime partite dalle quali dobbiamo trarre insegnamento”.

Le venete sono al 4° posto in classifica, hanno un turno da recuperare avendo saltato la partita con Talmassons in programma nello scorso weekend, e come affermato da coach Daris Amadio affronteranno con determinazione la partita per prepararsi al meglio ai playoff e consolidare la propria posizione.

Il Club Italia CRAI, guidato in questa stagione dal tecnico federale Marco Mencarelli, è invece ormai certo di affrontare la Pool Salvezza ed è in attesa di conoscere il nome dell’ultima avversaria, proveniente dal Girone A, da incontrare nella seconda parte della stagione.

“Abbiamo voglia di migliorare, ci siamo allenate tanto e intensamente per non commettere gli stessi errori. Mi aspetto un match interessante – conclude Pelloia – Montecchio è una squadra giovane, non avrà il vantaggio dell’esperienza come altre formazioni che abbiamo affrontato nel corso del Campionato, e questo è un motivo in più per provare a imporre da subito il nostro gioco e il nostro ritmo. L’obiettivo è quello di conquistare punti che ci serviranno nella seconda parte della stagione”.

Conclusa la prima fase del Campionato le prime due squadre in classifica nei due gironi si sfideranno al meglio delle 3 o 5 gare e la vincente della serie sarà promossa direttamente in Serie A1.

Le squadre dalla 2ª alla 7ª posizione di ogni girone accedono ai Play Off Promozione e si affrontano in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 3 gare. La vincente dei Play Off sarà promossa in Serie A1.

Le squadre dalla 8ª alla 11ª posizione di ogni girone (8 squadre totali) accederanno alla Pool Retrocessione. Ogni squadra affronterà le 4 formazioni provenienti dall’altro girone in andata e ritorno, per 8 giornate totali. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime 6 classificate retrocederanno in B1.

Se nel Girone B le posizioni sono ormai definite servirà invece ancora un po’ di tempo per stabilire la griglia definitiva del Girone A: rinviate sia le partite tra S. Giovanni in Marignano e Marsala che quella tra Altino e Ravenna, decisive ai fini del piazzamento finale.

ARBITRI -Il match di domani tra Montecchio e Club Italia CRAI, il fischio di inizio è fissato per le ore 17, sarà arbitrato da Marco Laghi e Maurina Sessolo.

DIRETTA - Tutte le gare del Campionato di Serie A2 sono trasmesse in chiaro in live streaming sul canale Youtube di Volleyball World: per seguire la partita tra Montecchio e Club Italia CRAI cliccare QUI.

LE CLASSIFICHE – Questa la classifica del Girone A del Campionato vivo Serie A2 aggiornata all’ultimo turno disputato: 1. Banca Valsabbina Millenium Brescia 47 (17-2); 2. Cbf Balducci Hr Macerata 40 (14-5); 3. Omag - Mt San Giovanni in Marignano 35 (11-8); 4. Futura Volley Giovani Busto Arsizio 35 (11-8); 5. Green Warriors Sassuolo 35 (11-8); 6. Volley Hermaea Olbia 33 (10-9); 7. Olimpia Teodora Ravenna 31 (11-8); 8. Sigel Marsala Volley 30 (11-8); 9. Assitec Volleyball Sant'Elia 15 (5-14); 10. Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-16); 11. Tenaglia Altino Volley 0 (0-19).

Questa la classifica del Girone B del Campionato vivo Serie A2 aggiornata all’ultimo turno disputato: 1. Eurospin Ford Sara Pinerolo 49 (17-2); 2. Cda Talmassons 43 (14-4); 3. Lpm Bam Mondovì 42 (14-5); 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7); 5. Tecnoteam Albese Volley Como 32 (11-8); 6. Ranieri International Soverato 27 (10-9); 7. Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-12); 8. Anthea Vicenza 20 (6-14); 9. Club Italia CRAI 19 (7-12); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-14); 11. Egea Pvt Modica 7 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)

LA GIRONATA – Queste le gare in programma nel weekend per la 22ª giornata del Girone B del Campionato vivo Serie A2:

Domenica 6 marzo ore 15.30

Egea Pvt Modica - Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 6 marzo ore 16.00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania - Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 6 marzo ore 17.00

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Ranieri International Soverato

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Club Italia CRAI

Sabato 12 marzo ore 20.00

Lpm Bam Mondovì - Cda Talmassons