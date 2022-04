Serie A2F: azzurrine sconfitte 3-1 da Aragona

Il Club Italia CRAI non riesce a bissare il successo della gara d’andata e perde 3-1 (27-25, 10-25, 25-18, 25-20) il match di ritorno con Seap Dalli Cardillo Aragona, disputato questa sera in Sicilia. La gara, valida come 5ª giornata (1ª di ritorno) della Pool Salvezza vivo Serie A2, ha visto le azzurrine protagoniste di un’altra prova altalenante: le giovani della formazione federale hanno infatti alternato momenti di ottimo gioco a passaggi a vuoto. A Pelloia e compagne non sono bastati i 22 punti messi a segno da Adelusi (best scorer di serata) per avere la meglio sulle avversarie. Tra le azzurrine in doppia cifra anche Marconato (12 punti), Nervini (12) e Ituma (10). La sconfitta di questa sera non cambia la posizione classifica del Club Italia CRAI che rimane al secondo posto con 25 punti, l’ultimo utile per la salvezza. Le azzurrine torneranno in campo sabato 23 aprile, alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano, quando per la 6ª giornata di ritorno della Pool Salvezza vivo Serie A2 ospiteranno Tenaglia Altino Volley.

CRONACA – Per questa partita il tecnico federale Michele Fanni (che questa sera ha sostituto in panchina il primo allenatore Marco Mencarelli) schiera il sestetto composto dalla diagonale Passaro-Adelusi, dalle schiacciatrici Nervini e Ituma, dalle centrali Acciarri e Marconato e il libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete il tecnico Pasqualino Giangrossi ha invece fatto scendere in campo lo starting six composto da Caracuta, Dzakovic, Bisegna, Stival, Zonta, Cometti e il libero Vittorio.

Parte bene Aragona che si porta subito in vantaggio raggiungendo il +6 (7-1) e la panchina del Club Italia ferma il gioco per il primo time out di serata. Con pazienza le azzurrine si rimettono in marcia: Ituma, Adelusi e Marconato (per lei un ace) a segno e le giovani della formazione federale limano il distacco (10-6). E’ quindi la panchina di Aragona a chiamare il time out. Lo stop al gioco dà una nuova accelerazione alla formazione di casa (14-7). Cambio in regia per le azzurrine: fuori Passaro, dentro Pelloia. Un errore in attacco di Aragona segna la ripartenza del Club Italia CRAI che, con un buon gioco di squadra, ritrova continuità e riapre il set (15-13). Le azzurrine non completano la rimonta ma tengono il passo delle avversarie (20-19). Nel finale Aragona annulla i due set point a propria disposizione (24-22) con due invasioni a rete e il set va ai vantaggi. Nel testa a testa finale è proprio la formazione di casa a spuntarla e a conquistare la prima frazione 27-25.

E’ un Club Italia in netta crescita (come già dimostrato nella seconda parte del set precedente) quello che rientra sul taraflex in avvio di seconda frazione. Le azzurrine dettano ritmo e gioco e si portano sul +7 (1-8). Sono sempre Pelloia a compagne a condurre (5-13). La panchina di Aragona prova ad arginare la manovra azzurrina chiamando time out, ma lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato e le giovani della formazione federale allungano sul +13 (6-19). Il Club Italia prosegue nella propria azione e chiude senza patemi la frazione (10-25) riportando in parità il conto set.

Più equilibrata la quarta frazione. Aragona prova a imporre il proprio gioco (4-1), ma è pronta la reazione del Club Italia CRAI che accorcia a -1 (5-4). Repentina la ripartenza della formazione di casa (10-6), con pazienza Pelloia e compagne ricuciono (11-10) e ristabiliscono la parità (12-12). E’ però decisiva la nuova accelerazione di Aragona che si riporta avanti (6-12), prosegue nella propria manovra (19-16) e chiude a proprio favore anche il terzo set (25-18).

E’ il Club Italia a partire col piede giusto nella quarta frazione (3-6). Il time out chiamato da coach Giangrossi rimette in ordine tra le fila di Aragona che accorcia (6-7), pareggia i conti (8-8) e sorpassa (11-9). Le azzurrine faticano a ritrovare continuità e fluidità di manovra e la squadra di casa può allungare ulteriormente (16-10). Il time out chiamato da coach Fanni non ha l’effetto sperato: il Club Italia CRAI fatica e non riesce a ritrovare fluidità e precisione (18-13). Aragona respinge l’ultimo assalto delle azzurrine (21-18) e chiude set e partita (25-20).

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA - CLUB ITALIA CRAI 3-1 (27-25, 10-25, 25-18, 25-20)

ARAGONA: Caracuta 3, Dzakovic 12, Bisegna 4, Stival 17, Zonta 4, Cometti 5; Vittorio (L), Zech 12, Ruffa 1, Negri 4. Ne: Casarotti, Moneta. All. Giangrossi.

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 6, Acciarri 10, Passaro, Ituma 12, Marconato 12, Adelusi 22; Ribechi (L), Pelloia 6, Despaigne, Giuliani, Esposito. Ne: Gannar, Micheletti, Barbero (L). All. Fanni.

ARBITRI: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio.

DURATA SET: 29’, 18’, 23’, 25’

ARAGONA: 4 a, 9 bs, 10 mv, 20 et.

CLUB ITALIA CRAI: 3 a, 8 bs, 9 mv, 25 et.