Serie A2F: azzurrine tra alti e bassi, Busto Arsizio vince 3-0

Una prestazione tra alti e bassi non basta al Club Italia per avere la meglio sulla Futura Giovani Busto Arsizio. Oggi pomeriggio le azzurrine sono uscite sconfitte 3-0 (25-22, 25-13, 25-16) dal PalaBorsani di Castellanza nell’11ª e ultima giornata d’andata della regular season del Girone A del Campionato di A2.

Il Club Italia è stato protagonista di un ottimo primo set e di una buona prova a metà del terzo parziale, quando le azzurrine sono riuscite a piazzare un’importante rimonta sulle avversarie. E’ mancata però la giusta determinazione nei momenti cruciali del match per provare a cambiare l’inerzia della gara.

Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice delle bustocche Leketor Member-Meneh, autrice di 23 punti (2 ace, 61% in attacco). Tra le azzurrine ha chiuso in doppia cifra l’opposto Virginia Adriano (11 punti, 1 muro).

Il Club Italia tornerà in campo il 26 dicembre alle ore 18.00 al Centro Pavesi Fipav di Milano. Nella 1ª giornata di ritorno le azzurrine ospiteranno Volley Hermaea Olbia.

CRONACA - E’ il Club Italia ad approcciare il match con decisione (1-4). Busto Arsizio trova subito le contromisure e si riporta in parità (4-4). Le azzurrine ripartono (4-6), respingono i tentativi di recupero delle avversarie (7-7), e si portano sul +3 (9-12). La Futura approfitta di un passaggio a vuoto del Club Italia per ristabilire l’equilibrio (12-12) e trovare il primo vantaggio di giornata (14-12). Le azzurrine tengono il passo (15-14, 17-16), ma non riescono a completare la rimonta. Le cocche amministrano il vantaggio (21-19) e conquistano il primo set (25-22).

Sulla scia del parziale precedente Busto Arsizio detta il ritmo in avvio della seconda frazione (3-1). Pronta la risposta del Club Italia che pareggia i conti (5-5) e sorpassa (5-6). Decisiva e repentina la ripartenza della formazione di casa che piazza il break che vale il +6 (12-6) e continua a spingere sull’acceleratore (17-9). La panchina del Club Italia prova a rimettere in corsa le azzurrine chiamando time out e facendo scendere in campo Esposito e Batte, rispettivamente al posto di Giuliani e Passaro. Lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato e Busto Arsizio conquista agevolmente la seconda frazione (25-13).

E’ a senso unico l’avvio del terzo set: la Futura rientra in campo con passo deciso e si porta sul 7-0. Per il Club Italia: Amoruso sostituisce Viscioni e Batte rimane in regia al posto di Passaro. Le azzurrine faticano a ritrovare buon ordine in campo, le avversarie continuano a rimanere avanti e si portano sul +8 (13-5). Coach Fanni decide che è il momento di fermare il gioco e sostituisce al centro Acciarri con Monaco. Il time out dà la scossa alle azzurrine che riprendono a fare punti e limano sensibilmente il distacco: un ace di Giuliani vale il -3 (15-12). Busto Arsizio aumenta di nuovo il ritmo (19-14), il Club Italia fatica a ritrovare continuità (21-16) e la formazione di casa conquista set e partita (25-16).