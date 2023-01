Serie A2F: azzurrine tra alti e bassi, Montale vince 3-1

Il turno infrasettimanale non premia il Club Italia che questa sera al Centro Pavesi Fipav è stato sconfitto 1-3 (20-25, 16-25, 25-15, 22-25) dall’Emilbronzo 2000 Montale.

Nella 4ª giornata di ritorno del Girone A del Campionato di A2, le azzurrine sono state protagoniste di una partita tra alti e bassi. Giuliani e compagne, dopo aver perso la prima e la seconda frazione, hanno disputato un ottimo terzo set. Decisivo però il calo nel corso del quarto parziale: nell’ultimo, decisivo set il Club Italia non è riuscito a uscire dal momento di difficoltà (se non nel finale) e a portare la partita al tie-break.

Miglior realizzatrice di serata la centrale del Club Italia Nausica Acciarri, autrice di 19 punti (3 ace, 5 muri, 55% in attacco). In doppia cifra tra le azzurrine anche l’opposto Virginia Adriano (13 punti, 1 muro) e la schiacciatrice Dominika Giuliani (10 punti, 1 ace, 1 muro).

Le azzurrine torneranno in campo domenica (ore 17) per la 5ª giornata di ritorno del Girone A del Campionato di A2. Il Club Italia affronterà in trasferta l’Itas Trentino.

CRONACA – Per questa prima gara casalinga del 2023 il tecnico federale Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Amoruso, le centrali Micheletti e Acciarri e al libero Ribechi.

Per Montale coach Andrea Ghibaudi risponde schierando lo starting six con Lancellotti, Frangipane, Fronza, Visintini, Zojzi, Rossi e il libero Bici.

Avvio di match contratto per entrambe le formazioni, è Montale a rompere gli indugi e a trovare il primo vantaggio di serata (3-6). Il Club Italia fatica a trovare continuità nel proprio gioco. Le ospiti allungano (5-10), continuano a imporre il proprio ritmo (6-12, 8-16) e mantengono il distacco (12-20). Nel finale le azzurrine si rimettono in marcia e si portano a-4 (17-21), ma non riescono a completare la rimonta e Montale conquista il primo set (20-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio della seconda frazione (8-8). E’ nuovamente Montale a trovare il primo vantaggio (8-10) e ad aumentare il ritmo (10-14, 10-17). La panchina del Club Italia opta quindi per il cambio della diagonale (fuori Batte-Adriano, dentro Passaro-Despaigne) e per la sostituzione di Giuliani con Viscioni e di Amoruso con Esposito. Le azzurrine non riescono però a trovare il giusto ritmo per contrastare le avversarie: Montale si mantiene in vantaggio (14-20) e conquista anche il secondo set (16-25).

Per il terzo set torna in campo il sestetto iniziale del Club Italia con l’unica accezione di Esposito al posto di Amoruso. Le azzurrine approcciano il set con grinta e determinazione: Acciarri firma il 7-4. Il time out chiamato da montale non ha l’effetto sperato: una buona efficacia a muro spinge avanti il Club Italia che si porta a +6 (10-4). Montale non riesce a uscire dal momento di difficoltà, Giuliani e compagne aumentano il ritmo (13-5), si spingono sul +10 (15-5) e mantengono il vantaggio (18-8). Le azzurrine sono brave a non disunirsi e a mantenere la concentrazione (21-13). Due ace consecutivi di Acciarri chiudono il set a favore del Club Italia (25-15) che riapre così il match.

Al rientro in campo le due formazioni si sfidano a viso aperto punto a punto (6-6). Montale allunga il passo (8-12) e le azzurrine faticano a rimanere a contatto (9-14). Il time out chiamato da coach Fanni non riesce a invertire l’inerzia del set: le azzurrine non riprendono il giusto ritmo e le ospiti si mantengono avanti (14-21). Nel finale il Club Italia ricomincia a macinare buon gioco e punti e si riavvicina fino al -2 (22-24), ma non riesce a riagguantare la parità e Montale conquista set e partita (22-25).

MICHELE FANNI: “L’andamento della partita è stato molto influenzato dalla nostra qualità in attacco. Siamo riusciti ad attaccare come sappiamo e come dobbiamo soltanto nel terzo set e non possiamo pensare di poter competere con queste squadre, molto più esperte di noi, senza essere aggressivi in questo fondamentale. Troppo spesso perdiamo il coraggio di provare a fare quello che riusciamo a far molto bene e molto spesso in allenamento. Questo è un aspetto che possiamo e dobbiamo migliorare. Per fare questo la squadra deve essere più aggressiva e sfrontata. Spesso quando siamo in campo proviamo a fare il compitino, ma non è abbastanza per mettere in difficoltà gli avversari. Domenica contro Trento, che è una squadra molto forte che punta a vincere il campionato, non abbiamo nulla da perdere. Mi aspetto quindi un confronto positivo, vorrei vedere se, giocando al livello dei nostri allenamenti, riusciamo quantomeno a impensierire i nostri avversari”.

CLUB ITALIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 1-3 (20-25, 16-25, 25-15, 22-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 10, Micheletti 5, Adriano 13, Amoruso 1, Acciarri 19, Batte 4, Ribechi (L), Esposito 5, Viscioni, Passaro, Despaigne. Ne: Gambini (L), Modesti, Monaco. All. Fanni.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Frangipane 10, Fronza 11, Visintini 15, Zojzi 9, Rossi 4, Bici (L), Montagnani 1, Bonato 1, Mescoli, Mammini. Ne: Bozzoli (L). All. Ghibaudi.

ARBITRI: Walter Stancati e Paolo Scotti.

DURATA SET: 26’, 23’, 22’

CLUB ITALIA: 6 a, 17 bs, 9 mv, 37

MONTALE: 8 a, 13 bs, 8 mv, 26 et