Serie A2F: buona prova delle azzurrine che superano Altino 3-0

Il Club Italia CRAI torna a vincere e lo fa con un netto 3-0 (25-17 25-21 25-22) nel match di ritorno della 2ª giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2 contro Tenaglia Altino Volley. La sfida, disputata oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano, ha visto le azzurrine protagoniste di una buona prova di squadra: le giovani della formazione federale non si sono disunite, sono rimaste sempre concentrate e sono riuscite a conquistare l’intera posta in palio. Best scorer di serata l’azzurrina Julia Ituma autrice di 19 punti (7 ace, 1 muro e il 55% in attacco). Per il Club Italia in doppia cifra anche Noemi Despaigne (10 punti) e Giulia Marconato (10 punti).

La Pool Salvezza proseguirà con un’intensa settimana per il Club Italia CRAI che dovrà affrontare due trasferte. Mercoledì le azzurrine voleranno in Sicilia per sfidare Marsala, mentre nel weekend saranno in Lazio per la sfida con Sant’Elia.

CLUB ITALIA CRAI – TENAGLIA ALTINO VOLLEY 3-0 (25-17 25-21 25-22)

CLUB ITALIA CRAI: Marconato 10, Adelusi 9, Despaigne 10, Acciarri 9, Passaro 3, Ituma 19; Ribechi (L), Micheletti 1, Barbero, Giuliani. Ne: Nwokoye, Gannar (L), Pelloia, Vighetto. All. Mencarelli.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 2, Olleia 3, Kavalenka 14, Comotti 2, Spicocchi 6, Di Arcangelo; Natalizia (L), Ollino 6, Zingoni 4, Papa. Ne: Costantini. All. Collavini.

ARBITRI: Usai, Marigliano.

DURATA: 22', 24', 26'.

CLUB ITALIA CRAI: 14 a, 13 bs, 12 mv, 23 et

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: 3 a, 8 bs, 2 mv, 14 et.