Serie A2F: domani le azzurrine ospitano Offanengo

Il tour de force previsto questa settimana per le formazioni che militano nel Campionato di A2 si concluderà con le gare dell’8ª giornata in programma in questo weekend. Il Club Italia, che nel turno infrasettimanale di mercoledì è stato superato 3-0 in trasferta dalla Tecnoteam Albese Volley Como, tornerà a giocare al Centro Pavesi Fipav di Milano. Le azzurrine scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 16.00, nell’anticipo dell’8° turno del Girone A, per affrontare la Chromavis Eco Db Offanengo.

Una sfida importante per le giovani della formazione federale che sono ancora in cerca della giusta continuità per riuscire a invertire la rotta a tornare a fare punti.

Il Club Italia occupa attualmente la 12 ª e ultima posizione della classifica, con 3 punti frutto di una vittoria e sei sconfitte. Offanengo è al 10° posto con 6 punti, 2 vittorie e 5 sconfitte. Anche la formazione guidata dal tecnico Giorgio Bolzoni nel turno infrasettimanale è stata superata in casa per 3-0 dall’Itas Trentino.

EX DI TURNO – Unica ex in campo del match tra Club Italia e Offanengo è la schiacciatrice Giulia Bartesaghi che ha vestito la maglia della formazione federale nelle stagioni 2014-2015 (A2) e 2013-2014 (B1).

ARBITRI – Saranno Antonio Testa e Stefania Petrera a dirigere il match tra il Club Italia e la Chromavis Eco Db Offanengo in programma domani pomeriggio alle ore 16 al Centro Pavesi Fipav di Milano.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Valsabbina Millenium Brescia 19 (6 - 1); 2. Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 - 1); 3. Itas Trentino 14 (4 - 3); 4. Bsc Materials Sassuolo 12 (4 - 3); 5. Lpm Bam Mondovì 12 (4 - 3); 6. Volley Hermaea Olbia 11 (4 - 3); 7. U.S. Esperia Cremona 11 (3 - 4); 8. Orocash Lecco 9 (3 - 4); 9. Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 - 4); 10. Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 - 5); 11. Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 - 5); 12. Club Italia 3 (1 - 6).

LA GIORNATA – Queste le partite in programma per l’8ª giornata del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 26 novembre ore 16.00

Club Italia - Chromavis Eco Db Offanengo

Domenica 27 novembre ore 17.00

Orocash Lecco - U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale - Tecnoteam Albese Volley Como

Lpm Bam Mondovì - Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino - Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 27 novembre ore 18.00

Valsabbina Millenium Brescia - Volley Hermaea Olbia