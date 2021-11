Serie A2F: domani le azzurrine sfidano Mondovì

La sesta giornata del Girone B del Campionato A2 vedrà il Club Italia CRAI impegnato in trasferta a Mondovì. Domani pomeriggio alle 17 le azzurrine, guidate dal tecnico federale Marco Mencarelli, incontreranno la Lpm Bam della ex Club Italia Alessia Populini al PalaManera di Mondovì. I precedenti tra le due formazioni in A2 sono quattro: tre i successi conquistati da Mondovì uno quello del Club Italia.

Le azzurrine arrivano a questa sfida senza aver ancora ottenuto punti in questa stagione ma forti dei progressi mostrati in questo avvio di Campionato. Le piemontesi, invece, hanno all’attivo 4 vittorie, l’ultima conquistata al tie-break mercoledì sera, e sono al 4° posto in classifica.

ARBITRI – Dirigeranno l’incontro tra Mondovì e Club Italia CRAI, in programma domani alle 17, Paolo Scotti e Michele Marconi.

DIRETTA – Come tutte le partite del Campionato di A2, anche la gara tra Mondovì e Club Italia CRAI poterà essere seguita gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

BIGLIETTERIA – Sulla piattaforma Eventribe (QUI) è già possibile prenotare i tagliandi per assistere alla prossima partita casalinga del Club Italia CRAI in programma mercoledì 17 novembre alle 20.30 con Ranieri International Soverato. L’ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano è gratuito, ma è necessaria la prenotazione del posto. Per accedere all'impianto è necessario il green pass e utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del palazzetto.

LA GIORNATA – Queste le gare del Girone b del Campionato di A2 in programma domani:

Ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como - Egea Pvt Modica

Ore 16.00

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo - Anthea Vicenza

Ranieri International Soverato - Cda Talmassons

Lpm Bam Mondovì - Club Italia CRAI

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone B del Campionato di A2: 1. Cda Talmassons* 12; 2. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12; 3. Ranieri International Soverato* 11; 4. Lpm Bam Mondovì 11; 5. Eurospin Ford Sara Pinerolo* 9; 6. Itas Ceccarelli Group Martignacco* 7; 7. Tecnoteam Albese Volley Como 6; 8. Anthea Vicenza 4; 9. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; 10. Club Italia CRAI* 0; 11. Egea Pvt Modica 0.

* una partita in meno;