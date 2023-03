Serie A2F: domenica le azzurrine ospitano Busto Arsizio

Il Club Italia chiude la prima fase della stagione al Centro Federale Pavesi di Milano. Domenica alle ore 17 (ingresso gratuito) le azzurrine ospiteranno la Futura Volley Giovani Busto Arsizio per la 22ª giornata (11ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2. La formazione allenata da coach Daris Amadio è attualmente al 4° posto in classifica con 42 punti ed è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima conquistata nello scorso weekend in casa contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

Domenica scorsa il Club Italia ha affrontato Brescia, seconda forza del Girone A, con una buona prova corale che ha messo in luce importanti progressi sia sul piano del gioco che in quelli dell’approccio al match.

“Stiamo lavorando molto, sia in palestra sia tra di noi gruppo, per migliorare le nostre prestazioni e siamo molto soddisfatte di come abbiamo giocato domenica scorsa contro Brescia perché l’ultima partita è stata la dimostrazione che tutto il lavoro che stiamo facendo dà risultati – spiega la capitana delle azzurrine Dominika Giuliani -. Siamo riuscite a giocare un bel match contro un’avversaria che occupa il secondo posto in classifica e che propone un gioco molto veloce. Un miglioramento, il nostro, frutto di quanto fatto in allenamento: ci stiamo concentrando ognuna nel proprio ruolo per proseguire il nostro percorso di crescita personale e migliorare il nostro apporto alla squadra. Domenica abbiamo sicuramente spinto di più sia mentalmente che fisicamente per stare al passo e giocarcela punto a punto. Ci stiamo dando da fare e siamo contente di essere riuscite a farlo vedere. Speriamo di continuare su questa linea anche nella seconda fase della stagione”.

Guardando al prossimo impegno che chiude la regular season di questo campionato la schiacciatrice del Club Italia aggiunge: “Anche Busto Arsizio, l’avversaria che incontreremo domenica prossima, è tra le prime in classifica. Mi aspetto una partita simile a quella dello scorso weekend. Avremo un’altra opportunità di incontrare una squadra che punta in alto e di compiere un ulteriore passo in avanti. Noi non avremo nulla da perdere e quando questo si verifica è il momento in cui riusciamo a spingere al meglio. Dato che il livello dall’altra parte si alza penso che riusciremo ad alzare anche il nostro”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Futura Giovani Busto Arsizio in programma domenica alle ore 17 al centro Federale pavesi di Milano (ingresso gratuito) sarà arbitrata da Andrea Galteri e Ruggero Lorenzin.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 53 punti (17 vinte – 4 perse); 2. Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 - 5); 3. Bsc Materials Sassuolo 45 (15 - 6); 4. Futura Giovani Busto Arsizio 42 (14 - 7); 5. Lpm Bam Mondovì 42 (14 - 7); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 - 11); 7. Volley Hermaea Olbia 27 (10 - 11); 8. D&a Esperia Cremona 24 (7 - 14); 9. Orocash Lecco 22 (7 - 14); 10. Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 - 14); 11. Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 - 15); 12. Club Italia 9 (3 - 18).

LA GIORNATA – Le gare in programma domenica per la 22ª giornata (11ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Domenica 5 marzo ore 17.00

D&a Esperia Cremona - Itas Trentino

Orocash Lecco - Volley Hermaea Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como - Bsc Materials Sassuolo

Club Italia - Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo - Lpm Bam Mondovì

Emilbronzo 2000 Montale - Valsabbina Millenium Brescia