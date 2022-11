Serie A2F: domenica in trasferta per le azzurrine che sfidano Mondovì

Domenica in trasferta per il Club Italia che, nel 6° turno del Girone A del Campionato di A2, affronterà Lpm Bam Mondovì. Le due formazioni scenderanno in campo alle ore 17 al Palamanera di Mondovì.

Sia le azzurrine che le atlete piemontesi sono reduci da due sconfitte consecutive e i punti in palio per il match di domenica 20 novembre risultano importanti per entrambe le squadre per riuscire a muove la classifica e per scalare posizioni. Le azzurrine occupano attualmente al 12° e ultimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria e 4 sconfitte; mentre la formazione piemontese è al 9° posto con 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta).

E’ la palleggiatrice del Club Italia, Viola Passaro, a fare il punto della situazione in vista del prossimo impegno.

“Stiamo ancora cercando il nostro equilibrio, anche se abbiamo compiuto dei passi in avanti – spiega la regista delle azzurrine -. Progressi che non sempre si vedono in campo perché siamo incostanti. Quello della costanza nel rendimento durante le gare, è un obiettivo a lungo termine, ma deve essere perseguito con perseveranza e non possiamo perderlo di vista. Nel corso della stagione abbiamo fatto dei progressi ma dobbiamo continuare a migliorare giorno per giorno qualcosa”.

Passaro, al secondo anno al Club Italia, racconta così la propria esperienza: “Quest’anno sono molto più consapevole sotto diversi aspetti. Cerco sempre di impegnarmi al massimo, come fanno anche le mie compagne, e ogni volta che lavoriamo insieme, sia in allenamento che in partita, è tangibile il fatto che ci siano sempre molta positività e molta voglia di fare. Essere la regista di una squadra significa anche avere responsabilità da saper gestire nel tempo. E’ una bella responsabilità, cerco sempre di portare un contributo, ci tengo molto, e cerco sempre di essere un riferimento saldo e positivo anche se so che devo ancora lavorare”.

Guardando ai prossimi impegni l’azzurrina aggiunge: “Sicuramente rispetto alle partite precedenti dobbiamo diminuire il divario tra i set giocati molto bene e quelli giocati male. Nel momento in cui riusciamo a giocare un set bene e un altro in modo discreto, senza un crollo repentino nel rendimento, questo può già fare la differenza. Essendo giovani incontriamo difficoltà a giocare sempre al massimo livello, ma questo deve essere uno degli obiettivi da perseguire. Quella di domenica sicuramente sarà una partita tosta perché il campionato di quest’anno ha un livello molto molto alto. Tra i nostri punti di forza c’è il fatto che siamo una squadra molto fisica. Non dobbiamo preoccuparci troppo di chi c’è di là dalla rete o avere dei timori che possono creare tensione, dobbiamo invece concentrarci su cosa accade nella nostra metà campo e sul nostro gioco. L’auspicio è quello che ognuna di noi riesca ad aggiungere qualcosa alla propria prestazione e a rendere stabile quanto di buono riusciamo a fare nel corso dei match”.

EX DI TURNO – L’unica atleta che attualmente milita tra le fila di Mondovì e che in passato ha vestito la maglia del Club Italia è la schiacciatrice Alessia Populini, azzurrina nelle stagioni 2018-19 e 2019-20.

ARBITRI – La partita tra Lpm Bam Mondovì e Club Italia, in programma domenica 20 novembre alle ore 17.00, sarà arbitrata da Marta Mesiano e Matteo Selmi.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2 dopo le prime 5 giornate: 1. Valsabbina Millenium Brescia 13 (4 vinte – 1 persa); 2. Bsc Materials Sassuolo 11 (4 v – 1 p); 3. Futura Giovani Busto Arsizio 11 (4 v – 1 p); 4. U.S. Esperia Cremona 10 (3 v – 2 p); 5. Volley Hermaea Olbia 8 (3 v – 2 p); 6. Itas Trentino 8 (2 v – 3 p); 7. Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 v – 3 p); 8. Orocash Lecco 6 (2 v – 3 p); 9. Lpm Bam Mondovì 6 (2 v – 3 p); 10. Tecnoteam Albese Volley Como 4 (2 v – 3 p); 11. Emilbronzo 2000 Montale 4 (1 v – 4 p); 12. Club Italia 3 (1 v – 4 p).

LA GIORNATA – Queste le partite in programma per la 6ª giornata del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 19 novembre ore 16.45

U.S. Esperia Cremona - Emilbronzo 2000 Montale

Domenica 20 novembre ore 17.00

Itas Trentino - BSC Materials Sassuolo

Valsabbina Millenium Brescia - Chromavis Eco DB Offanengo

LPM BAM Mondovì - Club Italia

Volley Hermaea Olbia - Tecnoteam Albese Volley Como

Oro Cash Lecco - Futura Giovani Busto Arsizio