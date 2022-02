Serie A2F: doppio impegno settimanale per le azzurrine

Doppio impegno settimanale al Centro Federale Pavesi di Milano per il Club Italia CRAI. Le azzurrine saranno in campo domani sera (ore 19.30) con Libertas Martignacco per il recupero della 15ª giornata (4ª di ritorno) del Girone B del Campionato vivo Serie A2, mentre sabato (ore 16) le giovani della formazione federale ospiteranno Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania per l’anticipo del 18° turno.

Nell’ultimo match disputato le due formazioni che in questa settimana saranno le avversarie del Club Italia si sono affrontate tra di loro. La partita, giocata in Sicilia, è stata vinta da Catania che ha superato al tie-break Martignacco.

Il Club Italia CRAI, guidato dal tecnico federale Marco Mencarelli, ha iniziato il 2022 con due vittorie al tie-break e ha intenzione di allungare la striscia positiva in questo intenso febbraio. Tra recuperi e partite in calendario in questo mese le azzurrine dovranno infatti affrontare 7 match di campionato.

“Saranno settimane impegnative – afferma la palleggiatrice del Club Italia CRAI Viola Passaro – ma siamo in crescita e siamo più consapevoli dei nostri mezzi e del nostro valore rispetto all’inizio della stagione. Stanno emergendo le nostre altezze e la nostra caratteristica di squadra d’attacco e questo ci aiuta nel confronto con formazioni che rispetto a noi, che siamo tutte giovani, contano sulla presenza di giocatrici esperte. E’ migliorata l’intesa, stiamo facendo tutte progressi e sicuramente, se continueremo a lavorare bene, potremo toglierci delle soddisfazioni. In questa settimana incontreremo due formazioni differenti tra di loro, ma ci stiamo preparando al meglio e speriamo di proseguire l’anno con altre vittorie”.

L’azzurrina prosegue poi analizzando le prime due gare del 2022: “Anche se siamo riuscite a vincerli entrambi, sono stati due tie-break molto diversi tra di loro. Con Pinerolo abbiamo giocato una buona partita a livello tecnico, con Mondovì, invece, sia noi che loro abbiamo avuto un rendimento altalenante ma siamo state brave a cogliere le opportunità che si sono presentate”.

Al primo anno al Club Italia, Passaro racconta così la sua esperienza e l’impatto con il Campionato.

“Quando sono arrivata al Pavesi conoscevo già tante compagne perché abbiamo fatto esperienza insieme con le nazionali giovanili. Conoscevo anche l’ambiente, qui abbiamo fatto diversi collegiali, ma è diverso vivere qui tutti i giorni. Per me è la prima esperienza lontano da casa, ma ho trovato facilmente i miei ritmi. Certo rispetto alla passata stagione il salto è stato impegnativo: dalla B2 sono passata in A2 e le differenze sono tante. Ma quando sono in campo cerco di non pensare alla categoria e cerco sempre di dare il massimo. Sto facendo progressi, mi godo l’esperienza e ogni momento in cui riesco a giocare”.

ARBITRI – Il recupero di campionato in programma domani sera (ore 19.30) tra Club Italia CRAI e Martignacco sarà arbitrata da Anthony Giglio e Ruggero Lorenzin. Saranno invece Antonio Giovanni Marigliano e Gianmarco Lentini a dirigere l’incontri di sabato, tra le azzurrine e Catania.

BIGLIETTI - L'ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano, gratuito con prenotazione del posto su eventbrite.it (QUI), è consentito solo alle persone munite di super green pass. La capienza dell’impianto è ridotta al 35%. Durante la permanenza all’interno del palazzetto è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed è fatto divieto di consumare cibo e bevande.

DIRETTA – La diretta streaming free di entrambe le partite sarà trasmessa sul canale Youtube VolleyballWord (QUI).

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del girone B del campionato vivo serie A2 aggiornata alla 17ª giornata: 1. Cda Talmassons 35*; 2. Eurospin Ford Sara Pinerolo 33**; 3. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29; 4. Lpm Bam Mondovì 27***; 5. Tecnoteam Albese Volley Como 21***; 6. Ranieri International Soverato 20**; 7. Itas Ceccarelli Group Martignacco 18*; 8. Club Italia CRAI 15***; 9. Anthea Vicenza 13***; 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 7**; 11. Egea Pvt Modica 4**.

(*una partita in meno; **due partite in meno; ***tre partite in meno)