Serie A2F: l’ultimo turno infrasettimanale non sorride alle azzurrine

L’ultimo turno infrasettimanale del Girone A del Campionato di A2, 7ª giornata di ritorno, non sorride al Club Italia. Al termine della partita giocata questa sera al Centro pavesi Fipav di Milano le azzurrine sono uscite dal campo sconfitte per 0-3 (21-25, 11-25, 23-25) dalla Tecnoteam Albese Volley Como.

Prestazione dall’andamento altalenante anche oggi per le giovani della formazione federale. Approcciato il primo set alla pari con le avversarie, una volta passate in svantaggio le azzurrine non sono più riuscite a sfruttare le occasioni per ricucire e ribaltare la situazione. Seconda frazione decisamente più difficoltosa per Giuliani e compagne che non hanno trovato il giusto assetto per contenere il gioco avversario. Al contrario il terzo set ha visto un avvio spumeggiante da parte del Club Italia che per un lunghissimo tratto ha condotto la frazione con un ampio margine di vantaggio. Albese ha sfrutta un momento di difficoltà delle azzurrine per accorciare, impattare e conquistare i tre punti in palio questa sera.

Il Club Italia tornerà in campo domenica pomeriggio alle 17.00 per sfidare in trasferta Chromavis Eco Db Offanengo

CRONACA – Per questa ultima partita infrasettimanale della regular season il tecnico federale Michele Fanni, per il Club Italia, si affida al sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani ed Esposito, alle centrali Micheletti e Acciarri e al libero Ribechi.

Per la Tecnoteam Albese Volley Como coach Mauro Chiappafreddo si affida invece allo starting six con Cassemiro, Veneriano, Nicolini, Nardo, Badini, Conti e il libero Rolando.

Avvio di gara decisamente equilibrato: per un lungo tratto le due formazioni procedono sostanzialmente punto a punto (13-13) annullando ogni tentativo di fuga avversario (4-6, 8-6). E’ la Tecnoteam a rompere l’equilibrio e a provare a girare l’inerzia a proprio favore spingendosi sul +3 (14-17). Il Club Italia fatica a recuperare (16-20) e coach Fanni decide che è il momento di chiamare il primo time out di serata. Lo stop al gioco non ha l’effetto sperato: le azzurrine non riescono a ricucire (18-22) e Albese conquista il primo set (21-25).

Il Club Italia fatica a tenere il ritmo imposto dalla formazione ospite in avvio di seconda frazione (3-6). Le azzurrine non riescono a ricompattarsi e Albese ne approfitta per allungare (4-10) e consolidare il vantaggio (7-19). Il Club Italia non riesce a trovare la continuità necessaria per ricucire e la formazione di coach Chiappafreddo si porta sul 2-0 (11-25).

Al rientro in campo le due formazioni viaggiano invece a parti invertite. E’ il Club Italia a portarsi in vantaggio (5-2) e a imporre il proprio ritmo (9-3). Albese prova a rientrare (10-7), ma è repentina la ripartenza delle azzurrine che, proseguendo l’ottima prestazione di squadra, si portano a +7 (14-7). Coach Chiappafreddo opta per il cambio di Cassemiro con Pinto: ingresso decisivo per la rimonta di albese che, sfruttando un proficuo turno in battuta proprio di Pinto, riesce a riportarsi a -1 (14-13). Le azzurrine provano a ripartire (16-13) e a mantengono le avversarie a distanza (19-16). Il time out di coach Chiappafreddo rimette in corsa Albese che ristabilisce la parità (20-20). Le due squadre viaggiano quindi appaiate fino al 23-23 quando è la formazione comasca a trovare lo spunto giusto per chiudere set e partita (23-25).

CLUB ITALIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (21-25, 11-25, 23-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 6, Micheletti 7, Adriano 5, Esposito 11, Acciarri 7, Passaro 1; Ribechi (L), Modesti, Amoruso, Viscioni Despaigne, Gambini. Ne: Peroni (L), Monaco. All. Fanni.

ALBESE: Cassemiro 7, Veneriano 9, Nicolini 3, Nardo 11, Badini 4, Conti 11; Rolando (L), Cantaluppi, Pinto 3. Ne: Bernasconi, Nicoli, Gallizioli, Stroppa, Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Simone Fontini, Cesare Armandola

DURATA SET: 25’, 19’, 30’

CLUB ITALIA: 2 a, 9 bs, 3 mv, 27 et

ALBESE: 3 a, 7 bs, 8 mv, 18 et