Serie A2F: le azzurrine chiudono il girone d’andata contro Busto Arsizio

Giro di boa per il Campionato di A2. Nell’11ª e ultima giornata del girone di andata il Club Italia affronterà in trasferta la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Le azzurrine scenderanno in campo domenica alle 17.00 al PalaBorsani di Castellanza (VA) per compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita.

Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta: nella 10ª giornata il Club Italia è stato superato in casa (0-3) dalla capolista Valsabbina Millenium Brescia, mentre le cocche hanno perso (3-1) contro la Tecnoteam Albese Volley Como. La partita di domenica, quindi, offrirà alle due squadre la possibilità di ricominciare a fare punti.

“Saremmo davvero felici di chiudere l’anno con delle vittorie – spiega la centrale delle azzurrine, Nicole Modesti -. Per noi non è mai semplice confrontarci con avversarie più grandi e con maggiore esperienza, ma più di una volta abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo e conquistare qualche vittoria in più per noi sarebbe davvero importante. Diverse volte abbiamo ‘pagato’ la nostra inesperienza, ma se impariamo a non lasciarci scoraggiare nei momenti di difficoltà e a riportare la partita sui binari a noi più congeniali, sono sicura che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo qui per affrontare un percorso di crescita personale e, settimana dopo settimana, dimostrare di aver fatto dei progressi per noi rappresenta già una vittoria. Questo però non vuol dire che non ci teniamo a fare bene: vincere una partita dà morale, fa piacere ed è comunque importante”.

Al primo anno al Club Italia Nicole Modesti traccia un bilancio di questi primi mesi di attività tra le azzurrine.

“Passare da un campionato di B2 a quello di A2, per me è stato un salto di categoria importante. Nelle prime partite ho avuto qualche difficoltà: trovarmi di fronte giocatrici con esperienza mi ha un po’ spaventata. Soprattutto mi sono subito resa conto che per ottenere gli stessi risultati di prima in campo, ora devo spingere molto di più. E’ comunque uno degli aspetti che dobbiamo affrontare nel nostro percorso di crescita e che ci aiuta a migliorare. Quando è arrivata la chiamata dal Club Italia non ho avuto dubbi se accettare o meno. Qui ho la possibilità di lavorare in una dimensione che mi piace: conoscevo l’ambiente, lo staff e parte delle compagne. Qui ho la possibilità di prendere parte a un progetto proiettato verso il futuro e spero proprio che questo sia anche il mio futuro. Dopo qualche mese mi sento molto meno spaesata, in campo sono più tranquilla e penso anche di aver già fatto dei progressi, anche se so di dover lavorare ancora molto”.

EX DI TURNO – Tre le giocatrici che militano tra le fila della Futura Volley Giovani Busto Arsizio e che in passato hanno vestito la maglia del Club Italia: l’opposto Elisa Zanette, azzurrina nella stagione 2015-2016, la schiacciatrice Alessia Arciprete (2016-2017) e la centrale Alexandra Botezat (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).

PRECEDENTI – Due i precedenti in Serie A2 tra Club Italia e Futura Volley. Le due partite (andata e ritorno) disputate nella seconda giornata della stagione 2020-2021 sono state entrambe vinte dalle bustocche che si sono imposte per 3-2 il 27 settembre 2020 al Centra Pavesi e hanno battuto le azzurrine per 3-1 nel match di ritorno disputato il 22 novembre 2020 a Busto Arsizio.

ARBITRI – La partita tra Futura Volley Giovani e Busto Arsizio, in programma domenica pomeriggio alle 17 al PalaBorsani di Castellanza (VA), sarà arbitrato da Rachela Pristerà e Antonio Giovanni Marigliano.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2 dopo 10 giornate: 1. Valsabbina Millenium Brescia 25 punti (8 vinte – 2 perse); 2. Itas Trentino 21 (6 - 4); 3. Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 - 3); 4. Lpm Bam Mondovì 19 (6 - 4); 4. Bsc Materials Sassuolo 17 (6 - 4); 5. D&a Esperia Cremona 14 (4 - 6); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 - 5); 7. Volley Hermaea Olbia 13 (5 - 5); 8. Orocash Lecco 12 (4 - 6); 9. Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 - 6); 10. Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 - 7); 11. Club Italia 6 (2 - 8).

LA GIORNATA – Queste le partite in programma domenica 18 dicembre alle ore 17.00 per l’11ª giornata del Girone A del Campionato di A2:

Itas Trentino - D&a Esperia Cremona

Volley Hermaea Olbia - Orocash Lecco

Bsc Materials Sassuolo - Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio - Club Italia

Lpm Bam Mondovì - Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia - Emilbronzo 2000 Montale