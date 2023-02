Serie A2F: le azzurrine chiudono la settimana con la trasferta a Offanengo

Secondo e ultimo impegno della settimana con il Campionato di A2 per il Club Italia. Dopo il turno infrasettimanale giocato mercoledì al Centro Pavesi Fipav di Milano, domani pomeriggio alle 17.00 le azzurrine scenderanno in campo al PalaCoim per affrontare in trasferta le padrone di casa della Chromavis Eco Db Offanengo.

L’8ª giornata di ritorno del Girone A vedrà sfidarsi in campo le ultime due formazioni della classifica, entrambe a caccia di continuità nel rendimento e di una vittoria per interrompere la striscia negativa delle ultime settimane.

La gara d’andata di questa regular season, disputata il 26 novembre al Centro Pavesi Fipav di Milano, è stata vinta dal Club Italia che in quell’occasione ha superato le avversarie 3-1 (25-21, 27-29, 25-16, 25-22).

Prima dell’inizio della partita le due formazioni osserveranno un minuto di silenzio per commemorare le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

ARBITRI – La partita tra Chromavis Eco Db Offanengo e Club Italia, in programma domani alle 17.00 al PalaCoim di Offanengo, sarà arbitrata da Claudia Angelucci e Alessandro Somansino.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 42 (13 – 4)*; 2. Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 5)*; 3. Valsabbina Millenium Brescia 36 (12 – 5)*; 4. Bsc Materials Sassuolo 35 (12 – 5)*; 5. Lpm Bam Mondovì 34 (11 – 6)*; 6. Tecnoteam Albese Volley Como 24 (9 – 9); 7. Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 9); 8. Orocash Lecco 21 (7 – 10); 9. D&a Esperia Cremona 21 (6 – 12); 10. Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 12); 11. Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 13); 12. Club Italia 9 (3 – 15).

* una partita in meno

LA GIORNATA – Queste le partite in programma nel weekend per la 19ª giornata (8ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 11 febbraio ore 17.30

D&a Esperia Cremona – Orocash Lecco

Domenica 12 febbraio ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino

Bsc Materials Sassuolo – Lpm Bam Mondovì

Tecnoteam Albese Volley Como – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – Club Italia