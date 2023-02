Serie A2F: le azzurrine domenica affrontano Brescia in trasferta

L’ultima trasferta della regular season vedrà il Club Italia impegnato in trasferta a Brescia. Domenica pomeriggio alle 17.00, per la 21ª giornata (10ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2, le azzurrine scenderanno in campo al Pala George di Montichiari per affrontare le padrone di casa della Valsabbina Millenium Brescia. La formazione allenata da coach Alessandro Beltrami, attualmente al secondo posto in classifica con 45 punti, è reduce da cinque vittorie consecutive.

Il Club Italia, invece, è a caccia di un successo per interrompere la striscia negativa e confermare anche attraverso un risultato positivo i progressi dimostrati nelle ultime gare.

“Brescia è una squadra forte e con esperienza – esordisce la centrale delle azzurrine Aurora Micheletti –che può metterci in difficoltà. Sicuramente domenica ci sarà da combattere in campo, ma se entriamo con il giusto atteggiamento e lo manteniamo per tutta la partita potremo toglierci delle soddisfazioni. Per farlo, oltre ad avere il giusto approccio alla gara, dovremo essere aggressive in attacco e in battuta, fondamentali che dipendono più da noi rispetto agli altri e che possono essere la chiave di volta per il match”.

Tracciando un bilancio di questa prima fase della stagione l’azzurrina prosegue: “Quando inizia il campionato sappiamo che per noi questo coincide con l’avvio di un percorso di crescita individuale e di squadra e abbiamo tanto da migliorare. Quest’anno siamo partite abbastanza bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà che è dipesa soprattutto dall’atteggiamento in campo, anche se questo aspetto sta migliorando come abbiamo dimostrato nelle ultime gare. Disputare un campionato di A2 aiuta sicuramente il nostro percorso di crescita: competere ad alto livello con persone più grandi e con maggiore esperienza di noi è stimolante, ma in alcuni casi ci mette anche sotto pressione può generare un po’ di ansia. Sicuramente è formativo perché dobbiamo cercare i modi migliori e più efficaci per contrastare avversarie di questo tipo”.

ARBITRI – La partita tra Valsabbina Millenium Brescia e Club Italia in programma domenica alle ore 17 al Pala George di Montichiari sarà arbitrata da Marta Mesiano e Antonino Di Lorenzo.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 51 punti (16 vinte – 4 perse); 2. Valsabbina Millenium Brescia 45 (15 – 5); 3. Bsc Materials Sassuolo 42 (14 – 6); 4. Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 7); 5. Lpm Bam Mondovì 39 (13 – 7); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); 7. Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); 8. D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); 9. Orocash Lecco 21 (7 – 13); 10. Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); 11. Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); 12. Club Italia 9 (3 – 17).

LA GIORNATA – Le gare in programma domenica per la 21ª giornata (10ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Domenica 26 febbraio ore 15.00

Volley Hermaea Olbia - Emilbronzo 2000 Montale

Domenica 26 febbraio ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Trentino - Orocash Lecco

Lpm Bam Mondovì - D&a Esperia Cremona

Bsc Materials Sassuolo - Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia - Club Italia