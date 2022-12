Serie A2F: le azzurrine impegnate in trasferta a Sassuolo

Il cammino del Club Italia nel Campionato di A2 prosegue in questo weekend con una trasferta. Domenica (ore 17) le azzurrine scenderanno in campo al Pala Paganelli per sfidare la formazione di casa BSC Materials Sassuolo nella 9ª giornata del Girone A.

Giuliani e compagne sono reduci dalla bella vittoria per 3-1 conquistata sabato scorso al Centro Federale Pavesi di Milano contro la Chromavis Eco Db Offanengo.

Nell’8ª giornata invece la BSC Materials Sassuolo è stata superata per 3-1 in trasferta dalla Lpm Bam Mondovì.

La trasferta in programma domenica sarà per il Club Italia l’occasione per compiere un ulteriore passo in avanti: trovare continuità e consolidare quanto di buono dimostrato in campo fino a questo momento. A fare il punto questa settimana è il libero delle azzurrine Manuela Ribechi: “In generale, in tutte le partite che abbiamo disputato fino a questo momento abbiamo cercato di lottare fino in fondo. Ora, per fare un ulteriore passo in avanti, dobbiamo cercare di migliorare la qualità dl gioco in partita avvicinandoci a quello che riusciamo a fare in allenamento”.

I 3 punti conquistati nell’ultima gara sono sicuramente un buon viatico per affrontare i prossimi impegni.

“Le vittorie – prosegue Ribechi, al secondo anno al Club Italia - ti aiutano a capire che puoi sostenere il livello generale del Campionato e siamo in grado di potercela giocare con tutte le squadre. Sicuramente vincere contro Offanengo ci ha dato morale, ma rimaniamo ben concentrate sui nostri obiettivi. Le vittorie sono arrivate quando abbiamo giocato bene e siamo rimaste concentrate su quanto accadeva nella nostra metà campo, senza pensare troppo alle avversarie. Se riusciamo a proseguire su questa strada possiamo toglierci qualche soddisfazione”.

Guardando a domenica Ribechi aggiunge: “Dovremo provare ad avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultima partita e, come fato sabato scorso, dovremo mantenere alta la concentrazione per tutto il match. Dovremo anche essere brave a non disunirci nei momenti di difficoltà”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e BSC Materials Sassuolo, in programma domenica pomeriggio alle 17 al Pala Paganelli di Sassuolo, sarà arbitrata da Nicola Traversa e Antonio Licchelli.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 v – 1 p); 2. Itas Trentino 17 (5 v – 3 p); 3. Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 v – 2 p); 4. Lpm Bam Mondovì 15 (5 v – 3 p); 5. D&A Esperia Cremona 14 (4 v – 4 p); 6. Bsc Materials Sassuolo 12 (4 v – 4 p); 7. Volley Hermaea Olbia 11 (4 v – 4 p); 8. Orocash Lecco 9 (3 v – 5 p); 9. Emilbronzo 2000 Montale 9 (3 v – 5 p); 10. Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 v – 5 p); 11. Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 v – 6 p); 12. Club Italia 6 (2 v – 6 p).

LA GIORNATA – Queste le gare in programma nel weekend:

Sabato 3 dicembre ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - D&A Esperia Cremona

Domenica 4 dicembre ore 16.00

Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì

Domenica 4 dicembre ore 17.00

Itas Trentino - Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo - Orocash Lecco

Bsc Materials Sassuolo - Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como - Valsabbina Millenium Brescia