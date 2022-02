Serie A2F: le azzurrine incontrano Vicenza e Modica

Anche in questa settimana della regular season del Campionato vivo Serie A2 il Club Italia CRAI dovrà affrontare due partite. Le azzurrine scenderanno in campo domani, mercoledì 23 febbraio, per il recupero della 14ª giornata (3° turno del ritorno) e domenica, 27 febbraio, per la 21ª (10° turno di ritorno) e penultima giornata del calendario del Girone B.

Domani le giovani della formazione federale affronteranno in trasferta Anthea Vicenza, mentre nel weekend Pelloia e compagne ospiteranno al Centro Federale Pavesi di Milano Egea Pvt Modica.

Rispetto alla situazione della scorsa settimana rimangono alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Club Italia CRAI, tornerà invece in panchina coach marco Mencarelli risultato negativo agli ultimi test di controllo effettuati.

Le azzurrine saranno chiamate a bissare la bella prova di sabato scorso con la capolista Talmassons battuta al tie-break al termine di un match combattuto per buona parte punto a punto.

Vicenza è reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata a Catania, mentre Modica, ferma all’ultimo posto in classifica, ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario.

“Non saranno sicuramente due gare semplici – spiega Nausica Acciarri, centrale del Club Italia CRAI – ma la vittoria di sabato scorso ha sicuramente dato morale al gruppo. Ci stiamo allenando molto, dall’inizio della stagione siamo cresciute tanto sotto molteplici punti di vista e quando riusciamo a rimanere unite riusciamo anche ad esprimerci al meglio”.

Classe 2004, lo scorso anno al Bisonte Firenze in A1, Acciarri racconta così la propria esperienza al Club Italia CRAI. “Il progetto Club Italia è utilissimo per le giovani atlete che qui possono concentrarsi sugli aspetti tecnici e hanno la possibilità di crescere e fare esperienza. Vivere tutte insieme ci aiuta anche come squadra, riusciamo ad essere più squadra e il fatto di essere coetanee rafforza sicuramente i legami sia in campo che fuori. In passato ho giocato con persone più grandi e quest’anno è bello poter vivere questa esperienza e affrontare la stagione con ragazze della mia stessa età”.

ARBITRI – La partita tra Anthea Vicenza e Club Italia CRAI, in programma domani pomeriggio alle 18.30 a Vicenza, sarà arbitrato da Maurizio Merli e Deborah Proietti.

DIRETTA – Tutte le partite possono essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

BIGLIETTERIA – Sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite (QUI) i tagliandi per assistere al match tra Club Italia CRAI e Egea Pvt Modica in programma domenica 27 febbraio alle 15.30 al Centro Pavesi Fipav di Milano.

L'ingresso, gratuito con prenotazione del posto, è consentito solo alle persone munite di super green pass e mascherina. La capienza dell’impianto è ridotta al 60%.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone B del Campionato di A2 aggiornata all’ultimo turno disputato: 1. Eurospin Ford Sara Pinerolo 43 (15-2); 3. Cda Talmassons 43 (14-4); 4. Lpm Bam Mondovì 39 (13-4); 5. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 29 (10-7); 7. Ranieri International Soverato 25 (9-8); 8. Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-11); 9. Club Italia CRAI 18 (7-10); 10. Anthea Vicenza 17 (5-13); 11. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13 (4-14); 12. Egea Pvt Modica 4 (1-16).

*Punti (Vinte-Perse)