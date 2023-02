Serie A2F: le azzurrine ospitano Como nell’ultimo turno infrasettimanale

Settimana intensa per il Club Italia che sarà impegnato con l’ultimo doppio turno della regular season.

Domani sera le azzurrine saranno impegnate nell’ultima partita infrasettimanale del Girone A del Campionato di A2: per la 7ª giornata di ritorno il Club Italia scenderà in campo alle 20.30 al Centro Pavesi Fipav di Milano per affrontare Tecnoteam Albese Volley Como. Domenica pomeriggio alle ore 17.00, invece, la formazione federale sfiderà in trasferta Chromavis Eco Db Offanengo.

La Tecnoteam Albese Volley Como è attualmente al 7° posto in classifica con 21 punti, frutto di 8 vittorie e 9 sconfitte, mentre la Chromavis Eco Db Offanengo è in 11ª posizione con 15 punti, 6 in più rispetto alle azzurrine che sono al 12° posto.

“E’ una settimana decisamente intensa – afferma la centrale delle azzurrine Maia Carlotta Monco – sono sicura che se scenderemo in campo grintose e se riusciremo a rimanere concentrate per tutta la partita potremo toglierci qualche soddisfazione. Vincere servirebbe per superare del tutto questo momento difficile e per darci nuove energie. Sarebbe anche un modo per dimostrare a noi stesse che siamo in grado di farlo e sarebbe di aiuto per il nostro percorso. In questo momento non dobbiamo pensare troppo agli avversari, ma concentrarci soprattutto su noi stesse perché se noi siamo grintose possiamo fare bene. Possiamo far riferimento ai nostri livelli fisici, ma soprattutto alla tecnica perché talvolta riusciamo a fare cose davvero pregevoli e se riusciamo a essere costanti, concentrate su quello che siamo in grado di fare, potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Quella di Monaco per la pallavolo è una passione iniziata per caso.

“Avevo 7 anni e praticavo nuoto – racconta -. Mia nonna doveva accompagnarmi in piscina, ma per sbaglio siamo arrivate al Palazzetto di Busto Arsizio. Uno degli allenatori appena mi ha vista, considerata la mia altezza, mi ha detto che avrei dovuto giocare a pallavolo. Mi sono fermata a vedere un allenamento, ho provato ed è nata la passione per questo sport. Spero che la pallavolo possa essere il mio futuro e di riuscire a realizzarmi al massimo delle mie possibilità, magari arrivando a giocare in A1 e in Nazionale”.

Al primo anno al Club Italia Monaco racconta così la propria esperienza: “Stare qui è diverso rispetto a stare in un club. E’ la prima volta che vivo lontana da casa per così tanto tempo, ma sono riuscita ad ambientarmi subito e senza problemi. Siamo un gruppo unito dentro e fuori dal campo e il fatto di essere tutte quasi coetanee ci permette di confrontarci serenamente. Sono venuta qui per migliorarmi fisicamente e tecnicamente e dall’inizio dell’anno ho fatto molti passi in avanti sia a livello tecnico che mentale: qui ho la possibilità di concentrarmi e ragionare su aspetti che prima consideravo di meno”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Tecnoteam Albese Volley Como, in programma domani sera alle 20.30 al Centro Pavesi Fipav di Milano, sarà arbitrata da Simone Fontini e Cesare Armandola. Saranno invece Claudia Angelucci e Alessandro Somansino a dirigere il match tra Chromavis Eco Db Offanengo e Club Italia domenica alle 17.00 al PalaCoim di Offanengo.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 39 (12 - 4)*; 2. Futura Giovani Busto Arsizio 35 (12 - 4)*; 3. Valsabbina Millenium Brescia 33 (11 - 5)*; 4. Bsc Materials Sassuolo 32 (11 - 5)*; 5. Lpm Bam Mondovì 31 (10 - 6)*; 6. Volley Hermaea Olbia 22 (8 - 9); 7. Tecnoteam Albese Volley Como 21 (8 - 9); 8. Orocash Lecco 21 (7 - 9); 9. D&a Esperia Cremona 21 (6 - 11); 10. Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 - 11); 11. Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 - 12); 12. Club Italia 9 (3 - 14).

* una partita in meno

LA GIORNATA – Le gare in programma nel weekend per la 18ª giornata (7ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Mercoledì 8 febbraio ore 18.00

Volley Hermaea Olbia - Futura Giovani Busto Arsizio

Mercoledì 8 febbraio ore 20.30

Orocash Lecco - Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino - Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia - D&a Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovì - Emilbronzo 2000 Montale

Club Italia - Tecnoteam Albese Volley Como