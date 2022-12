Serie A2F: le azzurrine ospitano la capolista Brescia

Nella penultima giornata di andata della regular season il Club Italia tornerà in campo al Centro Federale Pavesi di Milano. Domani pomeriggio alle ore 16 (ingresso gratuito), nell’anticipo del 10° turno del Girone A del Campionato di A2, le azzurrine ospiteranno la capolista Valsabbina Millenium Brescia.

Un impegno importante per entrambe le formazioni che nello scorso weekend hanno rimediato una sconfitta in trasferta: il Club Italia è stato superato 3-1 da Sassuolo, mentre le leonesse sono state battute 3-0 dalla Tecnoteam Albese Volley Como.

Obiettivo comune di giornata sarà quindi quello di ritrovare continuità e buon gioco per ricominciare a fare punti.

Il Club Italia occupa attualmente il 12° e ultimo posto in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 7 sconfitte. Brescia, invece, è in 1ª posizione (22 punti, 7 vinte, 2 perse) incalzata da Trento (20 punti, 6 vinte, 3 perse) in striscia positiva da 6 turni. La classifica prosegue quindi Futura Volley Giovani Busto Arsizio al 3° posto (19 pt, 7 v, 2 p), al 4° Lpm Bam Mondovì (16 pt, 5 v, 4 p), al 5° Bsc Materials Sassuolo (15 pt, 5 v, 4 p), al 6° D&a Esperia Cremona (14 pt, 4 v, 5 p), al 7° Volley Hermaea Olbia (13 pt, 5 v, 4 p). In 8ª e 9ª posizione, a pari punti, ci sono Tecnoteam Albese Volley Como (10 pt, 4 v, 5 p) e Orocash Picco Lecco (10 pt, 3 v, 6 p). Troviamo quindi Emilbronzo 2000 Montale (10° posto, 9 pt, 3 v, 6 p) e in penultima posizione Chromavis Eco Db Offanengo (8 pt, 3 v, 6 p).

Un rendimento altalenante tra momenti di ottimo gioco e di difficoltà ha caratterizzato l’avvio di stagione del Club Italia nel Girone A del Campionato di A2.

“Siamo partite a inizio stagione con tanta voglia di giocare, abbiamo incontrato subito squadre preparate con esperienza in A2 – spiega la schiacciatrice azzurrina Giulia Viscioni -. Sapevamo in partenza che avremmo fatto fatica e abbiamo la consapevolezza di poter competere con tutte le formazioni nel momento in cui riusciamo a sfruttare i nostri punti di forza tecnici, non potendo contare sull’esperienza o sulla tattica. In ogni partita stiamo cercando di aggiungere qualcosa in più e di migliorare qualche aspetto delle nostre prestazioni. Abbiamo il pregio di allenarci davvero bene, con il giusto atteggiamento e con tanto entusiasmo. Per fare un ulteriore passo in avanti, dobbiamo cercare di portare tutte queste sensazioni positive anche in partita e sono sicura che arriverà anche il nostro momento”.

Domani al Centro Pavesi arriverà la capolista Brescia.

“Brescia è una formazione che ha un livello di gioco superiore ad altre squadre. Ha tante individualità ma, a fare la differenza, è sicuramente la forza del gruppo. Considerando che siamo una formazione giovane e siamo all’ultimo posto in classifica, forse le nostre avversarie potrebbero sottovalutarci, ma sono fiduciosa perché abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con le squadre più ambiziose”.

Al primo anno al Club Italia, la schiacciatrice Giulia Viscioni nelle ultime estati ha fatto parte delle Nazionali giovanili, dove ha lavorato con parte delle sue attuali compagne di squadra e dello staff.

“A differenza di altre annate – prosegue Viscioni - durante le ultime estati abbiamo avuto la possibilità di partecipare insieme a tante competizioni. E’ stato un continuo giocare, confrontarsi con squadre diverse, nazionali diverse e questo percorso ci ha fatto crescere davvero tanto sia individualmente che come gruppo. Quasi sempre abbiamo fatto fatica a prendere il ritmo nelle prime gare delle manifestazioni. Siamo sempre partite un po’ con il freno a mano tirato, abbiamo sempre avuto bisogno di qualcosa che ci desse il via. Una volta preso il ritmo però, come hanno sempre riconosciuto anche tutti i nostri avversari, abbiamo dimostrato di avere un ottimo livello di gioco. Un aspetto che ci rende fiduciose anche per il percorso che stiamo affrontando in questo momento. Una cosa che non è mai mancata a questo gruppo è la sintonia. C’era in Nazionale e c’è ora che siamo al Club Italia. Quando sono arrivata qui, dopo una settimana di stacco dalla vittoria della finale dell’Europeo U19, è stato come proseguire un collegiale che va avanti da due anni. E’ una cosa bellissima: conosciamo lo staff, le mie compagne sono sempre quelle, ma è bello poterci vivere nella quotidianità. Quando è arrivata la chiamata al Club Italia non ho avuto dubbi. È stato motivante ricevere la chiamata e sono entrata a far parte di questo progetto con entusiasmo perché ho la consapevolezza che il club Italia sia un importante passaggio nel mio percorso di crescita”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Valsabbina Millenium Brescia, in programma domani pomeriggio alle ore 16 al Centro Federale Pavesi di Milano, sarà arbitrata da Stefano Nava e Denise Galletti.

DIRETTA – La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

LA GIORNATA – Queste le gare in programma nella 10ª giornata del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 10 dicembre ore 16.00

Club Italia - Valsabbina Millenium Brescia

Sabato 10 dicembre ore 17.30

D&a Esperia Cremona - Lpm Bam Mondovì

Domenica 11 dicembre ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco - Itas Trentino

Chromavis Eco Db Offanengo - Bsc Materials Sassuolo

Domenica 11 dicembre ore 18.30

Emilbronzo 2000 Montale - Volley Hermaea Olbia