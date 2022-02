Serie A2F: le azzurrine ospitano la capolista Talmassons

E’ in programma domani, sabato 19 febbraio, alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano l’anticipo della 20ª giornata del Campionato vivo Serie A2. Nel terzultimo impegno della regular season (oltre alle due gare in calendario le azzurrine dovranno affrontare un recupero) le giovani della formazione federale ospiteranno la capolista Cda Talmassons, reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 con Catania.

Un impegno che si preannuncia in salita per le giovani del Club Italia CRAI che nelle ultime partite non sono riuscite a conquistare punti. Le azzurrine dovranno anche fare i conti con il Covid-19: domani pomeriggio non siederà in panchina il tecnico Marco Mencarelli, risultato positivo al virus insieme ad un altro membro di staff e a tre atlete. Mencarelli sarà sostituito da Michele Fanni, secondo allenatore delle azzurrine.

Sarà necessario un cambio di passo e di qualità auspicato anche dal libero Manuela Ribechi: “Nelle ultime partite non abbiamo espresso il nostro gioco. Spero che riusciremo a fare un salto di qualità traendo insegnamenti anche dall’esperienza delle ultime partite. E’ necessario tornare al nostro livello di gioco, quello che siamo riuscite a esprimere a dicembre e a inizio gennaio. Per noi la stagione era partita in salita, poi siamo cresciute, abbiamo trovato una buona intesa e il nostro livello tecnico si è alzato, e ora invece c’è stato questo blocco. Siamo fiduciose: con le formazioni che sono alle prime posizioni della classifica abbiamo sempre fatto bene e anche con Talmassons cercheremo di fare del nostro meglio”.

Al primo anno al Club Italia CRAI, fresca di compleanno (ha compiuto 18 anni martedì scorso), Ribechi traccia un bilancio di questi mesi trascorsi tra le fila della formazione federale.

“Sono molto felice di far parte di questo progetto – afferma il libero delle azzurrine -. Rispetto a quando ero a Roma sono più vicina a casa e conoscevo già l’ambiente perché ho partecipato a dei collegiali che si sono tenuti al Pavesi e quasi tutte le mie nuove compagne di squadra. Non è quindi stato difficile ambientarmi. Il Club Italia è il posto migliore dove affrontare un cambio di ruolo come sto facendo io: ero un’attaccante e ora sono un libero. Qui il lavoro è focalizzato sugli aspetti tecnici e mentali e per me questo è fondamentale, soprattutto in questo momento. Qui poi ho ritrovato Anna Adelusi. Da quando sono fuori casa ho sempre condiviso tutto con lei: eravamo in campo e a scuola insieme a Roma e lo stesso accade ora qui a Milano”.

ARBITRI – L’incontro tra Club Italia CRAI e Cda Talmassons, in programma domani pomeriggio alle 16, sarà arbitrato da David Kronaj e Marco Pernpruner.

DIRETTA – Anche i match della 20ª giornata di vivo Serie A2 Femminile saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Per vedere la partita tra Club Italia CRAI e Cda Talmassons cliccare QUI

BIGLIETTI - L'ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano, gratuito con prenotazione del posto su eventbrite.it (QUI), è consentito solo alle persone munite di super green pass. La capienza dell’impianto è ridotta al 35%. Durante la permanenza all’interno del palazzetto è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed è fatto divieto di consumare cibo e bevande.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone B del Campionato vivo Serie A2: 1. Cda Talmassons 42 (14-3); 2. Eurospin Ford Sara Pinerolo 40 (14-2); 3. Lpm Bam Mondovì 36 (12-4); 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-6); 5. Tecnoteam Albese Volley Como 26 (9-7); 6. Ranieri International Soverato 25 (9-7); 7. Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-10); 8. Anthea Vicenza 17 (5-12); 9. Club Italia CRAI 16 (6-10); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-14); 11. Egea Pvt Modica 4 (1-16).

*Punti (Vinte-Perse)

LA GIORNATA – Queste le partite in programma nel weekend:

Sabato 19 febbraio ore 16.00

Club Italia CRAI - Cda Talmassons

Sabato 19 febbraio ore 17.00

Lpm Bam Mondovì - Ranieri International Soverato

Domenica 20 febbraio ore 17.00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania - Anthea Vicenza

Riposa: Egea Pvt Modica