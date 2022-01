Serie A2F: le azzurrine ripartono dalla sfida con Pinerolo

Riparte il Campionato per il Club Italia CRAI che, dopo oltre un mese di stop, domani pomeriggio alle 17 sarà impegnato in trasferta contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo per la 5ª giornata di ritorno del Girone B di A2.

Dopo i diversi rinvii che hanno caratterizzato l’avvio della seconda parte della regular season, le azzurrine possono quindi tornare in campo e riprendere il proprio percorso con i match ufficiali.

“Non vediamo l’ora di tornare a giocare – afferma il libero Emma Barbero -. Questo stop non ci ha sicuramente aiutate ed è arrivato in un momento in cui cominciavamo a consolidare la giusta intesa. Per noi l’avvio del Campionato è stato un po’ difficoltoso e ci abbiamo impiegato un po’ a rodare bene i meccanismi, ma nelle ultime partite che abbiamo giocato si sono visti molti progressi individuali e di squadra. Non vediamo l’ora di riprendere il nostro percorso”.

In queste settimane le azzurrine hanno proseguito il lavoro con costanza e impegno al Centro Pavesi Fipav Pavesi di Milano. Per il libero del Club Italia CRAI si tratta del secondo anno di permanenza all’interno del progetto federale.

“Entrare al Club Italia è stata una delle scelte migliori che potessi fare – sottolinea Barbero -. E’ un progetto perfetto per crescere sia pallavolisticamente che umanamente. In queste due stagioni, anche se sono state complicate dal Covid, ho avuto la possibilità di crescere molto. Un percorso comune per tutte le ragazze che sono qui in tutte, man mano che passa il tempo, si possono osservare progressi esponenziali. Anche partecipare a un Campionato importante contribuisce alla nostra crescita: ogni volta che entro in campo cerco sempre di dare il meglio per la squadra, di essere sempre propositiva e imparare dall’esperienza”.

Domani il Club Italia CRAI affronterà nuovamente l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. La gara di andata, disputata il 3 novembre a Milano, è stata vinta per 3-0 dalle piemontesi.

“Mi aspetto una partita molto tosta – conclude Barbero -. Pinerolo è una squadra forte con un bel roster e solida in tutti i fondamentali. Noi cercheremo di ritrovare il nostro gioco e di farlo al meglio per ripartire dal bel gioco e dall’intesa che avevamo trovato negli ultimi match che abbiamo giocato”.

RECUPERI – Sono state definite tutte le date dei recuperi della gare di Campionato non disputate dalle azzurrine nelle scorse settimane. Il Club Italia CRAI scenderà in campo il 2 febbraio alle ore 19.30 al Centro Federale Pavesi di Milano per ospitare Itas Ceccarelli Group Martignacco (4ª giornata di ritorno); il 9 febbraio alle ore 18, sempre a Milano, per sfidare la Tecnoteam Albese Volley Como (2ª giornata di ritorno); il 23 febbraio alle ore 18.30 in trasferta per il match con Anthea Vicenza (3ª giornata di ritorno).

ARBITRI – La partita di domani, si giocherà al Palazzetto dello sport di Villafranca Piemonte con fischio di inizio alle 17, sarà arbitrata da Antonio Mazzarà e Giovanni Giorgianni.

DIRETTA – Anche i match della 16ª giornata di vivo Serie A2 Femminile saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Per vedere la partita tra Pinerolo e Club Italia CRAI cliccare QUI

CLASSIFICA – Questa la classifica del girone B del Campionato vivo Serie A2 Femminile: 1. Cda Talmassons 32*; 2. Eurospin Ford Sara Pinerolo 29**; 3. Lpm Bam Mondovi' 26***; 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24*; 5. Tecnoteam Albese Volley Como 19**; 6. Ranieri International Soverato 14***; 7. Itas Ceccarelli Group Martignacco 14*; 8. Anthea Vicenza 13**; 9. Club Italia CRAI 11***; 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4***; 11. Egea Pvt Modica 3***.

(*una partita in meno; **due partite in meno; ***tre partite in meno)

LA GIORNATA – Queste la partite del Girone B in programma in questo weekend

Sabato 22 gennaio ore 18.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Anthea Vicenza RINVIATA

Domenica 23 gennaio ore 17.00

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Lpm Bam Mondovì

Egea Pvt Modica - Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo - Club Italia CRAI

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: CDA Talmassons