Serie A2F: le azzurrine volano in Calabria per il match con Soverato

Il percorso del Club Italia CRAI nel Campionato vivo Serie A2 prosegue in questo weekend con la trasferta in Calabria. Per la 19ª giornata del Girone B, domani pomeriggio alle 17, le azzurrine scenderanno in campo al PalaScoppa per sfidare le padrone di casa della Ranieri International Soverato. Si preannuncia una domenica impegnativa per le giovani della formazione federale che dovranno ritrovare il giusto passo. Nelle ultime gare le azzurrine sono infatti state protagoniste di prestazioni altalenanti e hanno rimediato una serie di sconfitte. L’ultima arrivata mercoledì al tie-break con Albese nel recupero della 2ª giornata di ritorno al Centro Pavesi. Al contrario, Soverato nell’ultimo turno ha conquistato 2 punti battendo Montecchio al 5° set nella gara casalinga giocata domenica scorsa.

Nel match di andata, disputato il 17 novembre al Centro Pavesi di Milano, le azzurrine hanno superato Soverato 3-0 grazie a un ottimo gioco di squadra. Domani quindi sarà l’occasione per ritrovare la giusta intesa in campo in vista dell’intenso finale della regular season, per definire la propria posizione in classifica e capire cosa riserverà la seconda parte della stagione.

Ultimata la prima fase le due prime classificate si sfideranno al meglio delle 3 o 5 gare e la vincente della serie sarà promossa direttamente in Serie A1.

Le squadre dalla 2ª alla 7ª posizione di ogni girone accedono ai Play Off Promozione e si affrontano in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 3 gare. La vincente dei Play Off sarà promossa in Serie A1.

Le squadre dalla 8ª alla 11ª posizione di ogni girone (8 squadre totali) accederanno alla Pool Retrocessione. Ogni squadra affronterà le 4 formazioni provenienti dall’altro girone in andata e ritorno, per 8 giornate totali. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime 6 classificate retrocederanno in B1.

ARBITRI – La partita di domani, il match è in programma alle 17, sarà diretto da Luca Grassia e Fabio Scarfò.

DIRETTA – Tutti i match del Campionato vivo Serie A2 Femminile sono visibili in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Per vedere la partita tra Soverato e Club Italia CRAI cliccare QUI.

CLASSIFICA – Questa la classifica del girone B del Campionato vivo Serie A2 Femminile: 1. Cda Talmassons 36 (12-3); 2. Lpm Bam Mondovì 36 (12-4); 3. Eurospin Ford Sara Pinerolo 35 (12-2); 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 30 (10-6);5. Itas Ceccarelli Group Martignacco 24 (7-9); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 23 (8-6); 7. Ranieri International Soverato 22 (8-6); 8. Club Italia CRAI 16 (6-9); 9. Anthea Vicenza 13 (4-11); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-13); 11. Egea Pvt Modica 4 (1-14).

*Punti (Vinte-Perse)

LA GIORNATA – Queste le gare in programma nel weekend:

Sabato 12 febbraio ore 18.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo - Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 13 febbraio ore 15.30

Anthea Vicenza - Egea Pvt Modica

Domenica 13 febbraio ore 16.00

Cda Talmassons - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 13 febbraio ore 17.00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato - Club Italia CRAI

Riposa: Lpm Bam Mondovì