Serie A2F: nel turno infrasettimanale le azzurrine ospitano Soverato

Settimana doppia per il Club Italia CRAI che sarà chiamato ad affrontare i due impegni in programma per il Girone B del Campionato di A2. Domani sera alle 20.30 le azzurrine saranno in campo al Centra Federale Pavesi di Milano per il match con Ranieri International Soverato, mentre domenica (ore 17) Pelloia e compagne affronteranno in trasferta la Cda Talmassons.

Le azzurrine arrivano a questi impegni dopo la vittoria di carattere conquistata domenica al tie-break contro Catania.

“Siamo davvero contente di aver conquistato il primo successo della stagione – afferma la schiacciatrice azzurrina Stella Nervini -. Vincere al 5° set in rimonta è stato davvero appagante. Per noi è stato un tie-break in salita perché abbiamo sofferto all’inizio, ma siamo riuscite a fare squadra, a ritrovare il giusto ritmo e a conquistare i primi due punti in classifica”.

La giovane banda azzurrina è alla sua seconda stagione al Club Italia.

“Sono molto contenta di essere rimasta per il secondo anno al Centro Pavesi – spiega Nervini – è il posto ideale per chi vuole praticare la pallavolo. Grazie al Club Italia, come accade a tutte le mie compagne, ho la possibilità di concentrarmi sulla mia crescita personale e tecnica e questo è davvero importante in ambito giovanile. A causa del Covid la passata stagione è stata molto complicata, quest’anno invece la situazione è più semplice e ho ritrovato facilmente i miei ritmi tra scuola, studio e impegni in palestra. E’ una stagione in cui sto crescendo molto dal punto di vista sportivo, oltre ai progressi tecnici, ho maggiore spazio in campo e cerco di supportare anche le più piccole per affrontare al meglio il Campionato di A2”.

A differenza del Club Italia, sia Soverato che Talmassons hanno rimediato due sconfitte nell’ultimo turno. Le calabresi (6° posto in classifica con 11 punti) sono state superate 3-1 da Montecchio, mentre le friulane (seconde in classifica con 15 punti) hanno ceduto 3-1 con Pinerolo.

“Ci aspettano due sfide impegnative – conclude Nervini – contro due formazioni ben strutturate e da diverse stagioni militano in questo Campionato. In questo momento il nostro trend è positivo e il nostro obiettivo rimane quello di continuare a migliorare partita dopo partita sia a livello personale che di squadra. Progressi che nel tempo ci aiuteranno sicuramente anche a conquistare altre vittorie”.

PRECEDENTI – Sono sei i precedenti tra Soverato e Club Italia in A2 e il bilancio per le azzurrine è di due vittorie e quattro sconfitte. Quattro invece i precedenti in A2 tra Club Italia e Talmassons e tutti i match sono stati vinti dalle giovani della formazione federale.

ARBITRI – La partita in programma tra Club Italia CRAI e Soverato, in programma domani sera alle 20.30 al Centro Pavesi Fipav, sarà arbitrato da Davide Morgillo e Antonio Capolongo.

Dirigeranno l’incontro tra Talmassons e il Club Italia CRAI, in programma domenica per la 9ª giornata di A2, Nicola Traversa e Antonio Testa.

DIRETTA – Tutte le partite possono essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

BIGLIETTERIA – Sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite (QUI) i tagliandi per assistere alla prossima partita casalinga del Club Italia CRAI in programma mercoledì 17 novembre alle 20.30 con Ranieri International Soverato. L’ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano è gratuito, ma è necessaria la prenotazione del posto. Per accedere all'impianto è necessario il green pass e utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del palazzetto.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone B del Campionato di A2 aggiornata alla 7ª giornata: 1. Lpm Bam Mondovì 17; 2. Cda Talmassons 15; 3. Eurospin Ford Sara Pinerolo 15; 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 15; 5. Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; 6. Ranieri International Soverato 11; 7. Tecnoteam Albese Volley Como 9; 8. Anthea Vicenza 4; 9. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; 10. Club Italia CRAI 2; 11. Egea Pvt Modica 0.

LA GIORNATA – Queste le gare in programma domani per l’8ª giornata del Girone B del Campionato di A2:

Ore 16.00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania - Cda Talmassons

Ore 20.30

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Club Italia CRAI - Ranieri International Soverato

Tecnoteam Albese Volley Como - Eurospin Ford Sara Pinerolo

Egea Pvt Modica - Anthea Vicenza

Riposa: LPM BAM Mondovì