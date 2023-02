Serie A2F: nella 20ª giornata le azzurrine ospitano Sassuolo

Il Club Italia scenderà in campo domani pomeriggio alle 16.00 al Centro Federale Pavesi di Milano per l’anticipo della 20ª giornata del Girone A del Campionato di A2. Nel terzultimo impegno della regular season le azzurrine ospiteranno la Bsc Materials Sassuolo, formazione che occupa il 5° posto in classifica ed è reduce da una sconfitta al tie-break rimediata nell’ultimo turno disputato in casa contro Mondovì.

Per il Club Italia sarà l’occasione per compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e dare continuità a quanto di buono dimostrato in campo in diversi frangenti delle ultime partite.

“Questa settimana abbiamo lavorato molto bene – sottolinea il libero delle azzurrine Arianna Gambini – e si vede che stiamo crescendo come squadra. In generale facciamo allenamenti molto intensi e di qualità. Se riusciamo a mantenere alta la concentrazione durante le partite e a replicare, anche in occasione delle gare, quanto di buono facciamo quotidianamente in palestra, possiamo toglierci delle soddisfazioni. In diverse occasioni abbiamo giocato molto bene i primi set, ma poi ci è mancata la giusta continuità. Ogni volta che scendiamo in campo ci troviamo ad affrontare avversarie con molta esperienza che tatticamente hanno qualcosa di più rispetto a noi che siamo molto giovani, ma penso che, se riusciamo a migliorare la nostra comunicazione in campo e a sfruttare a pieno i nostri mezzi, probabilmente avremo la possibilità di concludere al meglio le nostre prestazioni. Sassuolo è una squadra forte, ma sono fiduciosa e se dimostriamo quello che sappiamo fare potrà essere una partita combattuta”.

Al primo anno al Club Italia, Arianna Gambini racconta così la stagione vissuta tra le fila della formazione federale: “Al Club Italia ho iniziato il mio percorso del cambio ruolo: ero un’attaccante e ora faccio il libero. Mi piace il nuovo ruolo in campo anche se devo ancora bene capire le dinamiche, ma lo staff e le mie compagne sono di grande supporto. Questo è sicuramente l’ambiente giusto per affrontare un passaggio di questo tipo. Al Club Italia ho la possibilità di migliorare dal punto di vista tecnico, ma anche caratterialmente perché è un’esperienza che ti forma anche come persona. Non ho avuto problemi ad ambientarmi: con molte delle mie compagne ho condiviso l’estate con la Nazionale Under 19 e da subito si è instaurato un bel rapporto. Siamo un gruppo unito, sono tutte ragazze speciali e mi trovo molto bene con loro”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e Bsc Materials Sassuolo, in programma domani alle 16.00 al Centro Federale Pavesi di Milano, sarà arbitrata da Eustachio Papapietro e Barbara Manzoni.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 45 (14 - 4)*; 2. Valsabbina Millenium Brescia 39 (13 - 5)*; 3. Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 - 6)*; 4. Lpm Bam Mondovì 36 (12 - 6)*; 5. Bsc Materials Sassuolo 36 (12 - 6)*; 6. Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 - 9); 7. Volley Hermaea Olbia 24 (9 - 10); 8. D&a Esperia Cremona 24 (7 - 12); 9. Orocash Lecco 21 (7 - 11); 10. Chromavis Eco Db Offanengo 18 (6 - 13); 11. Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 - 13); 12. Club Italia 9 (3 - 16).

* una partita in meno

LA GIORNATA – Queste le partite in programma nel weekend per la 20ª giornata (9ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 18 febbraio ore 16.00

Club Italia - Bsc Materials Sassuolo

Sabato 18 febbraio ore 17.30

D&a Esperia Cremona - Futura Giovani Busto Arsizio

Sabato 18 febbraio ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia - Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 19 febbraio ore 17.00

Emilbronzo 2000 Montale - Itas Trentino

Orocash Lecco - Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì - Volley Hermaea Olbia