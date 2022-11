Serie A2F: nella quinta giornata le azzurrine ospitano Trento

Dopo aver disputato il primo turno infrasettimanale in trasferta, il Club Italia torna in campo al Centro Pavesi Fipav di Milano per ospitare Itas Trentino nell’anticipo della quinta giornata del girone a del Campionato di A2. La partita è in programma domani, sabato 12 novembre, alle ore 16 e come di consueto l’ingresso sarà gratuito.

Per Giuliani e compagne sarà l’occasione di riscattare la sconfitta (3-1) subita mercoledì sera contro Montale e per ritrovare la giusta continuità in campo.

Nella quarta giornata Trento ha invece conquistato la prima vittoria stagionale superando in casa (3-0) Mondovì.

Dopo quattro giornate le la classifica del Girone A vede in testa Valsabbina Millenium Brescia con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta. Segue al secondo posto Esperia Cremona (9 punti, 3 vinte, 1 persa), incalzata da un terzetto a 8 punti (anche queste formazioni con 3 vittorie e 1 sconfitta): Futura Giovani Busto Arsizio (3° posto), Bsc Materials Sassuolo (4° posto) e Volley Hermaea Olbia (5° posto). A due punti di distacco ci sono Chromavis Eco Db Offanengo (6° posto, 6 pt, 2 v, 2 p) e Lpm Bam Mondovì (7° posto, 6 pt, 2 v, 2 p). L’Itas Trentino, avversaria di domani delle azzurrine, occupa attualmente l’8ª posizione (5 pt, 1 v, 3 p), seguita al 9° posto dall’Emilbronzo 2000 Montale (4 pt, 1 v, 3 p). Il Club Italia è al 10° posto in classifica con 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. In penultima posizione si trova l’Oro Cash Picco Lecco (3 pt, 1 v, 3 p), mentre chiude la classifica la Tecnoteam Albese Volley Como (2 pt, 1 v, 3 p).

ARBITRI – La sfida tra Club Italia e Itas Trentino, valida come 5ª giornata del Girone A del Campionato di A2, in programma domani (sabato 12 novembre) alle ore 16.00 al Centro Pavesi Fipav di Milano, sarà arbitrata da Roberto Russo e Gianmarco Lentini.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World.

LA GIORNATA – Queste le gare del Girone A in programma per la 5ª giornata:

Sabato 12 novembre ore 16.00

Club Italia - Itas Trentino

Domenica 13 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia - Lpm Bam Mondovì

Tecnoteam Albese Volley Como - U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale - Oro Cash Picco Lecco

Chromavis Eco Db Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 13 novembre ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo - Volley Hermaea Olbia